Зидан отрече за конфикт с Мбапе

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан отхвърли слуховете за предполагаем конфликт между него и звездата на тима Килиан Мбапе.

Преди предстоящия мач от шестия кръг в Лигата на нациите срещу Турция в Бордо в публичното пространство се появиха информации за напрежение между двамата. Твърди се, че нападателят е останал разочарован от тактическите решения на треньора при победата с 1:0 над същия съперник, в която бе поставен на левия фланг на атаката.

🚨🇫🇷 Zinedine Zidane: “The relationship between Mbappé and me is very good”. “It really annoys me to have these fake controversies surrounding him”. https://t.co/TDVcAB7Utz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2026

Бившият наставник на Реал Мадрид обаче категорично отрече тези твърдения пред авторитетното издание „Екип“.

„Нямам намерение да влизам в излишни спорове. С Мбапе имаме отлични професионални отношения и всичко върви по план. Не мога да контролирам какво говорят хората, но подобни твърдения са пълни глупости. Жалко е и наистина е доста досадно“, коментира Зидан.

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Снимки: Imago