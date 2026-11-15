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Зидан отрече за конфикт с Мбапе

  • 15 ное 2026 | 04:36
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Зидан отрече за конфикт с Мбапе

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан отхвърли слуховете за предполагаем конфликт между него и звездата на тима Килиан Мбапе.

Преди предстоящия мач от шестия кръг в Лигата на нациите срещу Турция в Бордо в публичното пространство се появиха информации за напрежение между двамата. Твърди се, че нападателят е останал разочарован от тактическите решения на треньора при победата с 1:0 над същия съперник, в която бе поставен на левия фланг на атаката.

Бившият наставник на Реал Мадрид обаче категорично отрече тези твърдения пред авторитетното издание „Екип“.

„Нямам намерение да влизам в излишни спорове. С Мбапе имаме отлични професионални отношения и всичко върви по план. Не мога да контролирам какво говорят хората, но подобни твърдения са пълни глупости. Жалко е и наистина е доста досадно“, коментира Зидан.

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Снимки: Imago

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