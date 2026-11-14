Верон вярва, че Лацио може да спечели титлата в Серия “А”

Бившият аржентински национал Хуан Себастиан Верон вярва, че Лацио може да спечели титлата в Италия и подчерта, че нито един отбор в Серия “А” не е показал повече от тима на старши треньора Дженаро Гатузо през настоящия сезон.

Бившият халф на “орлите”, който понастоящем е президент на Естудиантес, заяви в интервю за SportWeek, че лидерската позиция на римския тим не е случайност.

„Нима е забранено? Кажете ми кой от началото на този сезон в Серия “А” е показал, че притежава нещо повече от Лацио? Ще ви отговоря аз - никой. Настоящото класиране не е каприз на съдбата. То е отражение на това, което видяхме до момента. Нещата може да се променят, възможно е умората да натежи в краката на играчите на Гатузо, но основите, върху които са изградили преднината си, са солидни, много солидни“, коментира 51-годишният Верон.

Juan Sebastián Verón believes Lazio can win the Scudetto: “Why, is it forbidden?” Verón said. “Tell me who, at the start of this Serie A season, has shown they have something more than Lazio. I’ll answer for you: nobody.” https://t.co/ypOjD4ieHL — Football Italia (@footballitalia) November 14, 2026

Лацио все още няма загуба след 11 кръга в италианския шампионат и оглавява класирането с 29 точки.

Хуан Себастиан Верон, който печели „Скудетото“ с Лацио през 2000 година, посочи Давиде Фратези като играча, който го впечатлява най-много.

„Кой ме впечатлява най-много? Ако затворя очи и се замисля за момент, бих казал - Фратези. Според мен той беше отличен полузащитник още преди да дойде в Лацио, а сега показва наистина изключителни неща. В Италия има много малко футболисти, които умеят да навлизат в наказателното поле така, както той го прави. Освен това бележи голове, а във футбола това никога не е маловажен детайл.“

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Снимки: Imago