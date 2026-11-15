Северна Ирландия е на крачка от голямата цел

Северна Ирландия постигна изключително важна победа с 1:0 над Украйна в петия кръг на Лигата на нациите и запази първото място в група 2 на Лига "В". Тимът на Майкъл О'Нийл вече има 11 точки и ще реши съдбата си в директен сблъсък с Унгария в последния кръг.

Двубоят се игра на стадион „Уиндзор Парк“ в Белфаст, където домакините отново демонстрираха отличната си организация в защита. Северноирландците продължават да нямат допуснат гол в тазгодишното издание на турнира, като записаха пета поредна "суха мрежа".

Единственото попадение падна в 68-ата минута, когато Тери Девлин се превърна в герой за домакините. След изпълнение на ъглов удар топката достигна до футболиста на Портсмут, който с мощен изстрел от около 20 метра я изпрати в мрежата на Анатолий Трубин.

Украинците не успяха да намерят отговор и претърпяха трета поредна загуба в групата. Тимът на Андреа Малдера остава с едва 4 точки и вече няма възможност да се пребори за промоция в Лига "А".

На 17 ноември Унгария и Северна Ирландия ще определят победителя в групата в Будапеща. На северноирландците ще бъде достатъчно равенство, за да спечелят промоция в Лига "А", докато унгарците се нуждаят от задължителна победа.

За Украйна поражението беше трето поредно в турнира - серия, каквато националният отбор не беше записвал от шест години. В последния кръг украинците ще приемат Грузия в директна битка за запазване на мястото си в Лига "B".

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