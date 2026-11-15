Гатузо: Фратези е незаменим за Лацио

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо вярва, че Давиде Фратези притежава потенциала да се нареди сред водещите халфове в света по отношение на включванията в противниковото наказателно поле.

„Говоря постоянно с Фратези и доста често се сблъскваме. Той има възможността да бъде един от най-добрите в света при атаките в наказателното поле. Когато бях футболист, всяко отнемане на топката за мен се равняваше на гол, тъй като осъзнавах, че около себе си имам по-технични състезатели. Той е незаменим за нас, но разликата идва от агресията в предни позиции на целия отбор, не само от него. Появява се от втора позиция и не е съвпадение, че вкарва толкова попадения. Случва се да спорим, но се уважаваме изключително много“, допълни треньорът.

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Гатузо призова и Матео Канчелиери да разгърне максимално възможностите си.

„Нужно е да направи решителната крачка. Говорихме вчера. Има годините и нужния потенциал, но трябва да подобри действията си пред вратата. Работим усърдно върху този елемент, защото той е способен на много повече", каза Гатузо.

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Снимки: Gettyimages