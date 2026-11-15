Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио

Гатузо: Фратези е незаменим за Лацио

  • 15 ное 2026 | 04:30
  • 178
  • 0
Гатузо: Фратези е незаменим за Лацио

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо вярва, че Давиде Фратези притежава потенциала да се нареди сред водещите халфове в света по отношение на включванията в противниковото наказателно поле.

„Говоря постоянно с Фратези и доста често се сблъскваме. Той има възможността да бъде един от най-добрите в света при атаките в наказателното поле. Когато бях футболист, всяко отнемане на топката за мен се равняваше на гол, тъй като осъзнавах, че около себе си имам по-технични състезатели. Той е незаменим за нас, но разликата идва от агресията в предни позиции на целия отбор, не само от него. Появява се от втора позиция и не е съвпадение, че вкарва толкова попадения. Случва се да спорим, но се уважаваме изключително много“, допълни треньорът.

Верон вярва, че Лацио може да спечели титлата в Серия “А”
Верон вярва, че Лацио може да спечели титлата в Серия “А”

Гатузо призова и Матео Канчелиери да разгърне максимално възможностите си.

„Нужно е да направи решителната крачка. Говорихме вчера. Има годините и нужния потенциал, но трябва да подобри действията си пред вратата. Работим усърдно върху този елемент, защото той е способен на много повече", каза Гатузо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето как ще изглежда резервният екип на ПСЖ за следващия сезон

Ето как ще изглежда резервният екип на ПСЖ за следващия сезон

  • 15 ное 2026 | 04:48
  • 28
  • 0
Зидан отрече за конфикт с Мбапе

Зидан отрече за конфикт с Мбапе

  • 15 ное 2026 | 04:36
  • 155
  • 0
Съпругата на Дани Алвеш поиска развод заради обсебването му от религията

Съпругата на Дани Алвеш поиска развод заради обсебването му от религията

  • 15 ное 2026 | 03:59
  • 417
  • 0
Селекционерът на Дания: Направихме огромна крачка в правилната посока

Селекционерът на Дания: Направихме огромна крачка в правилната посока

  • 15 ное 2026 | 03:47
  • 328
  • 0
Жорже Жезуш посочи причините за тежкото поражение от Дания

Жорже Жезуш посочи причините за тежкото поражение от Дания

  • 15 ное 2026 | 03:20
  • 401
  • 0
Лапорта: Кройф изгради идентичността на Барселона и вдъхнови поколения треньори

Лапорта: Кройф изгради идентичността на Барселона и вдъхнови поколения треньори

  • 15 ное 2026 | 02:33
  • 528
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

  • 14 ное 2026 | 18:11
  • 31402
  • 76
Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

  • 14 ное 2026 | 23:40
  • 14651
  • 93
Три отбора се класираха за елитната дивизия в Лигата на нациите, не липсваше и сензационен резултат

Три отбора се класираха за елитната дивизия в Лигата на нациите, не липсваше и сензационен резултат

  • 14 ное 2026 | 23:41
  • 27029
  • 10
Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

  • 14 ное 2026 | 22:29
  • 5117
  • 27
Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

  • 14 ное 2026 | 18:52
  • 30015
  • 11
България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

  • 14 ное 2026 | 20:45
  • 11055
  • 10