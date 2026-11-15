Селекционерът на Дания: Направихме огромна крачка в правилната посока

Селекционерът на Дания Браян Ример коментира убедителната победа с 4:1 над Португалия в Лигата на нациите. Специалистът остана изключително доволен от показаното на терена и подчерта огромното значение на постигнатия резултат.

„Много добре знам как функционира футболът. Най-важни са резултатите, а иначе можем да си говорим чак до Коледа. Когато обаче си пропуснал голям турнир, победите са задължителни. Преди да излезем на терена, си казахме в съблекалнята, че днешният сблъсък и срещата във вторник с Норвегия могат до голяма степен да определят бъдещето на този състав. Смятам, че днес направихме изключително важна крачка в правилната посока“, заяви Ример.

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Наставникът на датчаните анализира и тактическите елементи, довели до категоричния успех:

„Смятам, че пресата ни беше на много високо ниво. Създадохме сериозни трудности на съперника, а освен това според мен подобрихме играта си в защита при нисък блок. Не мисля, че имаше някакви съществени тактически разлики в сравнение с мача в Копенхаген. Подходихме към двубоя по сходен начин. Бяхме наясно какво точно ни се получаваше и успяхме да им създадем проблеми благодарение на контрола върху топката", изтъкна Ример.

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Снимки: Gettyimages