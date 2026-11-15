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Жорже Жезуш посочи причините за тежкото поражение от Дания

  • 15 ное 2026 | 03:20
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Жорже Жезуш посочи причините за тежкото поражение от Дания

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус коментира причините за домакинското поражение с 1:4 от Дания в двубой от петия кръг на Лигата на нациите.

Наставникът призна, че тимът му е разочаровал в дефанзивен план в сравнение с гостуването на датчаните и не е съумял да удържи атаките на съперника след почивката. Жезуш подчерта, че очакванията му за по-силна игра не са се оправдали, а гостите са показали по-висока класа.

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„Вторият ни нападател Жоао Феликс не успя да се намеси успешно между линиите и така не получихме нужното предимство в центъра на терена. Дания ни превъзхождаше в този елемент и ни изненада. Ако вече си бяхме гарантирали класиране напред, за мача от шестия кръг срещу Уелс в Кардиф щях да заложа на други футболисти. Сега обаче първостепенната ни задача е да подпечатаме излизането от групата“, заяви Жезус.

Специалистът отбеляза също, че подобни поражения неминуемо разклащат психологическата увереност на състава, но съперникът заслужава признание за показаното на терена.

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Двубоят беше първи за селекцията на Португалия след официалното решение на Кристиано Роналдо да се оттегли от националния отбор.

"Той заслужи да бъде почетен след всичко, което е направил за тима и за Португалия", лаконичен беше по темата Жорже Жезус.

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Снимки: Imago

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