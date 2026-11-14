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Драгоман се справи с Миньор за 4-а победа

  • 14 ное 2026 | 19:24
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Драгоман се справи с Миньор за 4-а победа

Отборът на Драгоман постигна втора поредна и общо 4-а победа за сезона в женската Demax+ Суперлига, след като се справи като домакин с Миньор (Перник) с 3:1 (25:21, 17:25, 26:24, 25:20) в мач от 6-ия кръг, игран тази вечер.

Така драгоманки са на 4-о място във временното класиране с 4 победи, 2 загуби и 11 точки, с колкото е и 3-ият Славия, но с по-добро геймово съотношение. Миньор пък е на 8-а позиция със само 1 победа, 5 загуби и 5 точки.

В следващия 7-и кръг Драгоман е отново домакин, но на Левски София, докато перничанки приемат шампиона Марица (Пловдив).

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