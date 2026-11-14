Де ла Фуенте: Странно е, че испанските футболисти са по-евтини от английските, при положение че са по-добри

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изрази недоумението си от разликата в трансферните суми, които се плащат за испански и английски състезатели.

Запитан защо испанският тим има по-големи международни успехи от Англия, при условие че английското първенство значително превъзхожда испанското по пазарна стойност, специалистът подчерта разликата между финансова оценка и футболни качества.

🎙️ "Nos enfrentamos dos de las potencias del fútbol mundial. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver". ➡️ "Entre los modelos de fútbol me quedo con el nuestro, porque nuestros futbolistas están adaptados a él". 🗣️ Luis de la Fuente. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/0TF2D49pTF — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 14, 2026

„В една от песните си Серат пее, че не бива да бъркаме стойността с цената. Изненадва ме колко по-евтини са испанските футболисти на фона на колосалните суми, които се харчат в Англия. По мое мнение испанските играчи са по-добри, макар че всеки пазар сам определя своите ценови рамки“, заяви Де ла Фуенте.

Испанският наставник се изказа със сериозно уважение и към постиженията на английския отбор, въпреки че тимът често е критикуван заради липсата на трофеи.

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„Когато очакванията са огромни, а крайната цел не бъде достигната, е напълно нормално да се появят съмнения. Англия обаче игра финал на последното Европейско първенство и полуфинал на Световното първенство. Това в никакъв случай не е лесно и резултатите им заслужават уважение“, допълни той.

Испания и Англия се изправят един срещу друг утре в двубой от последния кръг в груповата фаза на Лигата на нациите.

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Снимки: Imago