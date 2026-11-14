Манчини потвърди, че Италия ще бъде без Фратези и Камбиаги в Брюксел

Селекционерът Роберто Манчини потвърди, че Италия ще бъде без Давиде Фратези и Николо Камбиаги в решителния мач от Лигата на нациите срещу Белгия в неделя, а участието на Рикардо Калафиори също е под въпрос.

Манчини заяви, че вече е решил какъв ще бъде съставът за двубоя в Брюксел, но първо ще провери физическото състояние на футболистите по време на последната тренировка в неделя.

„Съставът? В главата ми всичко е доста ясно, но ще видим утре“, коментира специалистът, цитиран от италианския вестник „Кориере дело Спорт“.

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„Утре ще преценим физическото състояние на всички футболисти и ще ги тестваме по време на последната тренировка, включително двамата или тримата, чието участие е под въпрос“, добави Роберто Манчини.

Фратези, който се разписа при победата с 3:1 над Франция в четвъртък, напусна лагера заради мускулно разтежение. Камбиаги се завърна в Болоня заради проблем с глезена.

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„Надявахме се Камбиаги да се върне, но тази сутрин той все още изпитваше болка. Ще намерим заместници за него и за Фратези. Състоянието на Калафиори също трябва да бъде оценено“, каза още Манчини.

Това е пореден удар за италианския състав, който вече загуби Николо Дзаниоло, който напусна лагера по-рано тази седмица поради лични причини.

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Снимки: Imago