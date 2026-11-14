Унгария излезе на върха след късни голове в Тбилиси

Унгария оглави група 2 от Лига "Б" на Лигата на нациите, след като спечели с 2:0 гостуването си на аутсайдера в групата Грузия. Унгарците вече имат гарантиран минимум плейоф за промоция.

Домакините, които са без контузената си звезда Хвича Кварацхелия, все още нямат отбелязан гол в настоящето издание на турнира. Те обаче започнаха добре двубой и удари на Меквабишвили от дистанция бе спасен от Балаш Тот, а изстрел на Цитайшвили бе блокиран. При първата си атака унгарците тестваха Мамардашвили, а малко по-късно Андрас Шефер стреля над вратата. Барнабас Варга бе близо до откриване на резултата, но ударът му бе блокиран.

Jelentősen feljavult a magyar válogatott játéka a második félidőre Georgia ellen: aktívabban, veszélyesebben játszottunk, és a második 45 perc alapján végül megérdemelten nyertük meg 2-0-ra a mérkőzést. #GEOHUN #magyarok #csakegyutt https://t.co/NqOqcbKkX9 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 14, 2026

След почивката гостите повишиха темпото и създадоха повече положения. Удар с глава на Орбан бе избит от голлинията, а Мамардашвили направи няколко отлични спасявания. Все пак гол падна. След ъглов удар в 73-ата минута Салай стреля с глава, а Лаша Двали отклони топката в собственат аси врата. Малк опреди края Унгария си подсигури успеха след контраатака. Собослай можеше да стреля, но подаде на Варга, който отбеляза деветия си гол в последните си девет мача за тима.

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Снимки: Imago