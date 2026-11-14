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Перуджа на финал за Суперкупата на Италия след обрат срещу Тренто

  • 14 ное 2026 | 19:11
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Отборът на Сър Суса Скай (Перуджа) се класира отново за финала на турнира за Суперкупата на Италия. Играчите на Анджело Лоренцети обърнаха и се наложиха над Итас (Тренто) с 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 30:28) в първия полуфинал от финалната четворка на турнира, игран този следобед в зала "Пала Раши" в Парма.

Перуджа, Тренто, Верона и Лубе влизат в оспорвана битка за Суперкупата на Италия
Перуджа, Тренто, Верона и Лубе влизат в оспорвана битка за Суперкупата на Италия

Така "червените дяволи" ще могат да защитават трофея си в големия финал утре, като ще се опитат да го спечелят за пети пореден и рекорден 8-и път в своята история. На финала Перуджа очаква победителя от втората полуфинална среща по-късно тази вечер между Рана (Верона) и Кучине Лубе (Чивитанова) с братята Александър и Симеон Николови.

Финалът за Суперкупата на Италия е утре (15 ноември) от 19,00 часа българско време.

Най-полезен за Перуджа стана Ферре Регерс с 20 точки (1 ас и 66% ефективност в атака - +5), докато Камил Семенюк и Олег Плотницкий добавиха по 17 точки за победата.

За Тренто Даниеле Лавиа (2 блока, 1 ас, 42% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +6), Алесандро Микиелето (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +3) и Тео Фор (1 блок и 59% ефективност в атака - +5) реализираха 16, 15 и 14 точки.

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - ИТАС (ТРЕНТО) 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 30:28)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 1, Ферре Регерс 20, Камил Семенюк 17, Олег Плотницкий 17, Агустин Лосер 11, Джовани Сангуинети 1 - Лука Лорети-либеро (Давид Колатор, Себастиан Соле 8, Сейед Хосейни, Марко Гаджини, Федерико Крозато 1, Матис Ено)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Тео Фор 14, Алесандро Микиелето 15, Даниеле Лавиа 16, Флавио Жуалберто 9, Александър Неделкович 5 - Габриеле Лауренцано-либеро (Адриано Кавалканте 1, Зимон Торви, Федерико Роберти, Рикардо Голини-либеро)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС.

Снимки: legavolley.it

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