Перуджа на финал за Суперкупата на Италия след обрат срещу Тренто

Отборът на Сър Суса Скай (Перуджа) се класира отново за финала на турнира за Суперкупата на Италия. Играчите на Анджело Лоренцети обърнаха и се наложиха над Итас (Тренто) с 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 30:28) в първия полуфинал от финалната четворка на турнира, игран този следобед в зала "Пала Раши" в Парма.
Перуджа, Тренто, Верона и Лубе влизат в оспорвана битка за Суперкупата на Италия
Така "червените дяволи" ще могат да защитават трофея си в големия финал утре, като ще се опитат да го спечелят за пети пореден и рекорден 8-и път в своята история. На финала Перуджа очаква победителя от втората полуфинална среща по-късно тази вечер между Рана (Верона) и Кучине Лубе (Чивитанова) с братята Александър и Симеон Николови.
Финалът за Суперкупата на Италия е утре (15 ноември) от 19,00 часа българско време.
Най-полезен за Перуджа стана Ферре Регерс с 20 точки (1 ас и 66% ефективност в атака - +5), докато Камил Семенюк и Олег Плотницкий добавиха по 17 точки за победата.
За Тренто Даниеле Лавиа (2 блока, 1 ас, 42% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +6), Алесандро Микиелето (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +3) и Тео Фор (1 блок и 59% ефективност в атака - +5) реализираха 16, 15 и 14 точки.
СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - ИТАС (ТРЕНТО) 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 30:28)
ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 1, Ферре Регерс 20, Камил Семенюк 17, Олег Плотницкий 17, Агустин Лосер 11, Джовани Сангуинети 1 - Лука Лорети-либеро (Давид Колатор, Себастиан Соле 8, Сейед Хосейни, Марко Гаджини, Федерико Крозато 1, Матис Ено)
Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ
ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Тео Фор 14, Алесандро Микиелето 15, Даниеле Лавиа 16, Флавио Жуалберто 9, Александър Неделкович 5 - Габриеле Лауренцано-либеро (Адриано Кавалканте 1, Зимон Торви, Федерико Роберти, Рикардо Голини-либеро)
Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС.
Снимки: legavolley.itДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google