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Фурор на Айхер в първия слалом за сезона

  • 14 ное 2026 | 15:15
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Фурор на Айхер в първия слалом за сезона

Ема Айхер започна сезона в слалома за Световната купа по впечатляващ начин. Германката не остави никакви шансове на съперничките си по прочутото трасе „Леви Блек“ и спечели победата във финландския зимен център Леви. На подиума се качиха още Лара Колтури и Катарина Трупе, докато няколко от големите имена останаха извън челната тройка.

Още първият манш показа, че Ема Айхер е пристигнала във Финландия в отлична форма. Германката премина трасето за 55,74 секунди и си осигури солидна преднина пред конкурентките си. Най-близо до лидерката беше състезаващата се за Албания Лара Колтури, която изостана с 0,36 секунди. Трета се нареди хърватката Зринка Лютич, но нейното изоставане вече беше 0,88 секунди.

Зад челната тройка разликите бяха изключително малки. Четвъртата Камий Раст изоставаше от Айхер с 1,02 секунди, а петата Катарина Трупе беше по-бавна с още три стотни. Това предвещаваше оспорвана битка за подиума във втория манш.

Айхер обаче запази самообладание. Въпреки че даде едва шесто време във второто спускане, преднината ѝ от първия манш се оказа достатъчна. Германката триумфира с общо време 1:52,62 минути, като изпревари Колтури с 0,43 секунди. Това беше демонстрация на ефективност и способност да се справя с напрежението, особено като се има предвид, че лидерката след първия манш трябваше да стартира последна сред 30-те финалистки.

Една от героините на втората част от състезанието беше Катарина Трупе. Австрийката, която заемаше пето място след първия манш, направи великолепно спускане и записа най-доброто време във втория – 56,33 секунди. Благодарение на това тя се изкачи до третото място, като завърши на половин секунда зад победителката.

Непосредствено зад подиума остана Зринка Лютич. Хърватката, която беше трета след първия манш, в крайна сметка завърши четвърта с изоставане от 0,83 секунди. Пета се нареди шведката Анна Свен-Ларсон (+1,08 секунди), която благодарение на второто най-добро време във финалния манш се изкачи с цели пет позиции.

Заслужава внимание и представянето на френските състезателки. Марион Шеврие зае шесто място, а Мари Ламюр завърши седма. И двете подобриха класирането си от първия манш, потвърждавайки добрата форма на френския отбор.

Не всички утвърдени състезателки обаче се представиха според очакванията. Уенди Холденер трябваше да се задоволи с десетото място, а Камий Раст, която беше четвърта след първия манш, се смъкна чак до 11-та позиция след значително по-слабо второ спускане.

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Още по-назад остана Сара Хектор, която завърши състезанието на 13-то място. Голям интерес предизвика и представянето на Петра Влъхова. Словачката зае 16-о място, като изостана от Айхер с 2,43 секунди.

Лена Дюр, която се класира за втория манш от последната 30-а позиция, успя да се придвижи напред с цели 12 места и завърши състезанието 18-а.

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