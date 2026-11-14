Силни резултати на Владо Илиев и Милена Тодорова в Италия

Докато този уикенд в Ленцерхайде (Швейцария) се провеждат квалификационните състезания за определяне на националния отбор на Швейцария по биатлон, състезателите, които вече са си осигурили място в Световната купа, участват в италианските квалификации в Мартел – Вал Мартело (Италия).

В събота, в първия спринт за уикенда, Никлас Хартвег спечели победата с безгрешна стрелба (10 от 10), като изпревари с 37,4 секунди своя сънародник Йоша Буркхалтер (10/10) и с 49,5 секунди българина Владимир Илиев (10/10), който завърши на трето място.

Алекс Перисути (9/10) се нареди четвърти и беше най-добре представилият се италианец за деня. След него завършиха Николо Бетемпс (9/10), Николо Джираудо (9/10), Патрик Браунхофер (9/10), Ханес Бахер (7/10), Марко Барале (8/10) и Давид Цингерле (8/10).

При жените победата спечели Ейми Базерга. Въпреки двете грешки в стрелбата (8/10), швейцарката изпревари с 17,5 секунди латвийката Байба Бендика (8/10) и с 28,6 секунди своята сънародничка Айта Гаспарин (9/10).

Четвърта се класира Найели Мариоти Каванет (9/10), която беше най-добрата италианка в състезанието, следвана от Илария Скатоло (10/10).

Българката Милена Тодорова (7/10) завърши на шесто място, а след нея в топ 10 се наредиха Елза Блейделе (9/10), Биргит Шьолцхорн (7/10), Линда Цингерле (8/10) и Матилде Джордано (8/10).

По-назад в класирането Леа Майер (8/10) зае 14-о място, другата българка Лора Христова (7/10) завърши 16-а, а Лена Хеки-Грос (6/10) остана на 19-а позиция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google