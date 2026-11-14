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Томас Бах се обяви в подкрепа на завръщането на Русия на Световното по хокей на лед

  • 14 ное 2026 | 15:06
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Томас Бах се обяви в подкрепа на завръщането на Русия на Световното по хокей на лед

Бившият президент на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах се обяви в подкрепа на завръщането на Русия на Световното първенство по хокей на лед, което ще се проведе през май в Германия.

„Мнението ми е ясно и винаги е било такова - не може от държавите и правителствата да зависи кой да участва в спортни състезания - кога, как, къде и защо“, заяви той, цитиран от агенция ДПА.

72-годишният Бах обоснова позицията си с необходимостта да се запазят „автономията и неутралитетът на спорта“.

„От значение са спортните постижения, а не политическите възгледи“, каза Томас Бах, който е носител на златен медал по фехтовка от Олимпийските игри през 1976 година.

Възможното участие на Русия на Световното първенство за мъже предизвика остри дебати.

Спортният арбитражен съд (КАС) постанови, че руските отбори по хокей на лед трябва да бъдат допуснати отново до участие. Това доведе до заплахи за бойкот на мачовете срещу Русия от страна на няколко държави, включително настоящия световен шампион Финландия.

Германската федерация по хокей на лед, която е домакин на предстоящото първенство, не желае Русия да участва в надпреварата и настоява за бързо решение от страна на Международната федерация по хокей на лед.

На Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година - точно преди нахлуването на Русия в Украйна, руският отбор по хокей на лед достигна до финала, но загуби от Финландия с 1:2.

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