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Четири гола за осем минути донесоха победа на Ню Йорк Рейнджърс във Ванкувър

  • 14 ное 2026 | 09:37
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Четири гола за осем минути донесоха победа на Ню Йорк Рейнджърс във Ванкувър

Отборът на Ню Йорк Рейнджърс спечели с 5:1 гостуването си на Ванкувър Канъкс в среща от поредния кръг на редовния сезон в Националната хокейна лига.

"Рейнджърите" изковаха успеха си във втората третина, когато в рамките на осем минути отбелязаха четири последователни пъти.

Ванкувър бе тимът, който откри резултата в 13-ата минута чрез Елиас Петершон, но Гейб Перо възстанови равенството около минута преди края на първата третина.

Във втората Оливер Бьоркстранд даде аванс на нюйоркчани с попадение при числено превъзходство, което видимо смути домакините. Глен Гоудин покачи на 3:1 само четири минути след това, а в рамките на още три минути Алекс Лафрение и отново Гоудин доведоха резултата до 5:1 в полза на Рейнджърс, което се оказа и крайното му изражение.

Тимът от Ню Йорк е трети в Столичната дивизия на Източната конференция с 25 точки, докато Ванкувър е на последното 16-о място в Западната конференция с едва три победи през сезона и само седем спечелени точки от 21 мача.

В другия двубой, игран тази нощ в програмата на НХЛ, Нешвил Предатърс се наложи с 3:2 след изпълнение на дузпи при визитата си на Вегас Голдън Найтс.

За "хищниците" това е седма поредна победа и с нея те се утвърдиха на второто място в Централната дивизия с 27 точки. Вегас е на втора позиция в Тихоокеанската дивизия с 29 точки.

Райън О'Райли вкара и двата гола за Нешвил в редовното време на срещата, като откри резултата в осмата минута, а след това се разписа за 2:2 в средата на третия период. За Голдън Найтс точни бяха шведите Виктор Олофсон и Расмус Андерсон.

При дузпите "рицарите" поведоха чрез Тревър Конъли, но Нешвил отговори с точни изстрели на Филип Форсберг и Роман Йоси, които донесоха победата на гостите.

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