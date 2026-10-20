ФИФА наложи наказания за Египет след сблъсъка с Аржентина на Мондиала

ФИФА наложи наказания на селекционера на Египет Хосам Хасан и нападателя Мостафа Зико – съответно за три и пет мача. Санкциите идват, след като двамата разкритикуваха съдията след поражението с 2:3 от Аржентина на осминафиналите на Световното първенство през лятото.

60-годишният Хасан бе наказан, след като отдаде отпадането на отбора си на съдийски грешки, докато Зико обиди рефера в интервю след двубоя.

Ибрахим Хасан - братът близнак на Хосам и директор на националния отбор на Египет, също е наказан за три срещи.

„Решенията включват лишаване от право на участие за по три мача за Хосам Хасан и Ибрахим Хасан, докато Зико е наказан за пет мача“, се посочва в изявление на Египетската футболна асоциация, цитирано от БТА.

От асоциацията заявиха още, че са поискали от Дисциплинарната комисия на ФИФА подробни мотиви за решението, за да преценят правните си възможности и да решат дали да обжалват.

По време на двубоя гол на Зико бе отменен заради нарушение в хода на атаката, а към края на срещата, при резултат 2:2, египетските футболисти имаха претенции за дузпа.

Въпреки това шефът на съдиите във ФИФА Пиерлуиджи Колина защити съдийството в двубоя, като отбеляза, че подобни обвинения могат да провокират заплахи срещу реферите и техните семейства.

Наказанията означават, че Хосам и Ибрахим Хасан може да пропуснат предстоящите мачове на Египет срещу Малави от квалификациите за Купата на африканските нации през ноември, както и първата среща от международния прозорец през март. Зико няма да бъде на разположение до юни.

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