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Антоан Гризман е сред номинираните за индивидуалните отличия в МЛС

  • 14 ное 2026 | 05:59
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Антоан Гризман е сред номинираните за индивидуалните отличия в МЛС

Френският нападател Антоан Гризман прави забележителен дебютен сезон в северноамериканската МЛС. С актив от 14 попадения и 8 асистенции в едва 18 двубоя, 35-годишният ветеран заслужи място сред тримата финалисти за приза за най-добър нов играч на първенството. В надпреварата за отличието световният шампион ще се съревновава с бразилците Гийерме от Хюстън Динамо и Андре Луис от Спортинг Канзас Сити.

Бившият френски национал със 137 мача за „петлите“ подсили Орландо Сити едва през изминалото лято. Пристигането му обаче преобрази тима от Флорида, който след колебливо начало успя да си проправи път до осмото място в Източната конференция. Това класиране гарантира на отбора участие в първия кръг на плейофите, насрочен за 19 ноември.

Още един представител на Франция има шанс да грабне престижна индивидуална награда. Наставникът на Сейнт Луис Йоан Даме е сред претендентите за треньор на годината. 36-годишният специалист от Марсилия изведе състава си до триумф в Купата на САЩ, както и до престижната трета позиция в Западната конференция. При успех Даме ще се нареди като втория френски треньор с тази награда след Уилфрид Нанси през 2024 година.

В надпреварата за Най-полезен играч очаквано фигурира Лионел Меси. Аржентинската звезда на Интер Маями, който стана най-добър реализатор на редовния сезон с 29 попадения, се бори за трета поредна статуетка. Конкуренти на световния първенец за най-ценния индивидуален приз са бразилците Евандер (ФК Синсинати) и Гийерме (Хюстън Динамо), германецът Хани Мухтар (Нашвил СК) и американският талант Каван Съливан (Филаделфия Юниън).

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