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Вратар от Ла Лига се размина с огромен ужас след обир в дома му

  • 14 ное 2026 | 02:26
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Вратар от Ла Лига се размина с огромен ужас след обир в дома му

Стражът и капитан на тима на Елче Матиас Дитуро преживя истински кошмар заедно с децата си, след като жилището му стана мишена на обир в четвъртък вечерта. Аржентинският вратар е бил на крачка от пряк контакт с престъпниците, докато се прибирал с шестгодишното и осемгодишното си дете, но навременно телефонно обаждане от съпругата му е предотвратило опасната среща.

Инцидентът се разиграл около 20:45 часа, когато трима маскирани нападатели проникнали в къщата, а четвърти техен съучастник останал отвън, за да следи периметъра. Едва четири минути след нахлуването Дитуро паркирал пред имота, без да предполага какво се случва вътре.

Критичната намеса дошла от съсед, който забелязал подозрителните лица чрез своите камери за видеонаблюдение. Жената на футболиста успяла незабавно да се свърже с него по телефона и да го спре навреме.

„Децата плачеха и настояваха да не слизам от автомобила, а да потеглим веднага. Преживяхме ужасяващи моменти, които завинаги ще останат в съзнанието ни. Вещите се купуват отново, но усещането за сигурност и спокойствието в собствения ни дом се възстановяват много по-трудно“, сподели вратарят.

Похитителите на имеществото са успели да избягат, отмъквайки част от ценностите на фамилията и нанасяйки значителни материални щети по имота. Капитанът на Елче изказа признателност към съседа си за адекватната и бърза реакция и изрази надежда, че органите на реда ще заловят извършителите, като подчерта, че най-важното е фактът, че близките му са невредими.

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