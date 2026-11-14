Мароко разгроми Нигер след рецитал на Ашраф Хакими

Отборът на Мароко постигна убедителен успех с 5:1 над Нигер в квалификационен сблъсък за Купата на африканските нации 2027, проведен в Казабланка. В центъра на събитията отново бе звездата на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими, който реализира две попадения за изразителния триумф.

Morocco 🇲🇦 successfully beat Niger 🇳🇪 5-1 in the third round of the #TotalEnergiesAFCON2027 qualifiers to stay top of Group A with 9 points 🙌✅ https://t.co/PvyEpzLGwa — Vuvuzela.foot (@vvzfoot) November 13, 2026

По-ранната победа на Габон над Лесото с 2:0 не смути „атласките лъвове“, които остават стабилен лидер в група „А“ по пътя към финалите през 2027 година, които ще се проведат в Кения, Уганда и Танзания от 19 юни до 28 юли. С категоричната победа мароканският тим бързо си върна комфортната преднина.

Намиращият се във върхова форма Ашраф Хакими затвърди силното си представяне напоследък. След бляскавия мач с екипа на Пари Сен Жермен срещу Льо Авър на 30 октомври, където записа хеттрик и две асистенции при победата с 5:1, десният защитник отново показа висока класа пред гола. В 27-ата минута той матира вратаря на Нигер с мощен удар, а в добавеното време на първата част се разписа майсторски от пряк свободен удар, сходен с попадението му на стадион „Осеан“.

Преди това домакините откриха резултата още в 4-ата минута чрез Ясир Забири след асистенция на Браим Диас. В края на полувремето мароканците преминаха през труден момент: в 41-ата минута Мохамед Абдурахман намали изоставането на Нигер с глава, а в 45-ата минута вратарят Ясин Буну спаси дузпа в своя юбилеен мач номер 100 за националната селекция.

През второто полувреме мароканците запазиха пълен контрол върху срещата. В 77-ата минута изведеният в дълбочина Юсеф Ен-Несири покачи на 4:1. С това попадение той достигна 26 гола за родината си и зае трето място във вечната ранглиста на стрелците за тима. В заключителните секунди (90-а минута) младият дебютант Аюб Уфкир отбеляза за 5:1 и подпечата крайния успех. Селекцията на Мохамед Уахби избегна рисковете и запазва безупречния си актив.

Статистиката подчертава изключителния принос на Хакими: той има участие в 13 попадения (4 гола и 9 асистенции) в последните си 18 двубоя като титуляр за Мароко. В рамките на последните си пет мача за клуб и национален отбор бранителят е участвал пряко в цели 8 попадения, записвайки 5 гола и 3 голови подавания.



СНИМКА: Vuvuzela.foot// TWITTER

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