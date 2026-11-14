Голаджията на Исландия: Планът ни сработи перфектно

Нападателят на Исландия Андри Гудьонсен, който блесна с хеттрик при разгромния успех с 5:0 над България в Пловдив, изрази задоволството си от представянето на своя отбор.

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Голмайсторът акцентира върху отличната тактическа дисциплина на островитяните и отбеляза специалния детайл около предишното гостуване на страната му у нас през 2005 година, когато на терена е бил баща му - Ейдур Гудьонсен.

„Перфектен мач за нас. Мисля, че планът ни сработи перфектно. Бяхме много компактни, когато те владееха топката, бяхме солидни и сме доволни от победата. Много добро представяне за Исландия. През 2005 година беше последният ни мач в България и тогава нашият баща игра. Ние се чуваме преди всеки мач, това е хубав детайл. Просто мога да продължа да се развивам, да продължа това наследство на нашето семейство и сме щастливи от победата днес“, заяви Гудьонсен.

С трите си попадения на стадион “Христо Ботев” младият нападател изигра решаваща роля за категоричния триумф на Исландия, с който северняците затвърдиха първото си място в групата от Лигата на нациите. България от своя страна след другия мач в групата тази вечер окончателно загуби теоретичните си шансове да се бори за второто място, даващо право на участие в баражите за изкачване в Лига “В”.

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