Перуджа, Тренто, Верона и Лубе влизат в оспорвана битка за Суперкупата на Италия

Парма се подготвя за изключителен волейболен уикенд. Северният италиански град ще приеме трите решителни двубоя от 31-вото издание на Суперкупата на страната при мъжете. Четири от водещите клубни тимове на страната ще си оспорват първия значим трофей за сезона в зала "Раски“, като полуфиналите на 14 ноември противопоставят Сър Суса Скай (Перуджа) срещу Итас (Тренто) и Рана (Верона) срещу Кучине Лубе (Чивитанова).

Сър Суса Скай (Перуджа) – Итас (Тренто)

Първият полуфинален сблъсък в събота от 16,30 часа българско време ще изправи един срещу друг действащите световни, европейски и национални шампиони от Сър Суса Скай (Перуджа) и един от най-успешните клубове в историята – Итас (Тренто). Перуджа спечели правото си на участие като шампион в местната Суперлига, докато Тренто стигна до финала за Купата на Италия и завърши на трето място в редовния сезон.

Само преди броени дни двата гранда изиграха оспорвана петгеймова битка в първенството, в която гостите от Перуджа измъкнаха успеха. През изминалия сезон съперниците си размениха по една домакинска победа с 3:1 в редовния сезон, но на полуфиналите за Суперкупата Перуджа се наложи категорично с 3:0. Въпреки това историческият баланс в преките двубои е 33 към 28 победи в полза на Тренто.

Перуджа има седем триумфа за Суперкупата, спечелени в рамките на последните девет издания на турнира – през 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 (проведено през 2026-а година). В стремежа си към осмо отличие старши треньорът Анджело Лоренцети ще разчита на изключителен международен състав, включващ капитана и разпределител Симоне Джанели, белгийския диагонал Фере Регерс, посрещачите Олег Плотницкий и Камил Семенюк, както и аржентинския централен блокировач Агустин Лосер. Отборът оглавява таблицата в италианския шампионат без загуба, с пълен актив от 16 точки след шест изиграни срещи.

"Очаква ни изключително тежък мач срещу Тренто. Играхме срещу тях като гости в първенството в неделя, но този двубой ще бъде напълно различно изпитание, в различна обстановка и при съвсем нови условия. Видяхме нивото на Тренто и знаем, че трябва да изпълним важни елементи в играта си, за да се справим успешно", сподели Симоне Джанели, разпределител и капитан на Перуджа.

Отборът на Тренто е печелил Суперкупата три пъти – през 2011, 2013 и 2021 г. Петкратните клубни световни шампиони, водени от Марсело Мендес, разполагат със звездна селекция, сред които разпределителят Рикардо Сбертоли, френският диагонал Тео Фор, посрещачите Алесандро Микиелето и Даниеле Лавиа, централните блокировачи Флавио Жуалберто и Александър Неделкович, както и либерото Габриеле Лауренцано. След поражението си от Перуджа миналия уикенд Тренто заема четвърта позиция в класирането с 12 точки и баланс от 4 победи и 1 загуба.

"Финалната четворка за Суперкупата винаги е фантастично събитие. Радваме се, че отново сме тук благодарение на постигнатото през миналия сезон. Идваме заредени с много енергия след първите пет кръга на първенството. Амбицирани сме да се реваншираме за загубата с 2:3, но същевременно осъзнаваме компонентите, в които трябва да се подобрим. Мачът в събота ще бъде специален и изисква максимална физическа и психическа готовност, тъй като това е първият пряк елиминационен сблъсък за сезона", заяви Рикардо Сбертоли, разпределител и капитан на Тренто.

Рана (Верона) – Кучине Лубе (Чивитанова)

Във втория полуфинал от 19,00 часа българско време сили ще премерят финалистът за Суперкупата и носител на Купата на Италия Рана (Верона) и вицешампионът от Суперлигата Кучине Лубе (Чивитанова).

Двата тима вече се срещнаха в откриващия кръг на вътрешния шампионат през октомври, когато Лубе записа категоричен успех с 3:0 във Верона. През миналата кампания съставите се изправиха един срещу друг цели седем пъти, включително в полуфиналите за Суперкупата и първенството, като волейболистите от Чивитанова спечелиха пет от срещите. Общият баланс между клубовете е 51 към 12 успеха в полза на Лубе.

Рана (Верона) никога досега не е печелила Суперкупата на Италия. През миналия сезон отборът достигна до финала на надпреварата за първи път в историята на клуба. Впечатляващият състав, с който разполагат в момента – включващ диагоналите Паул Бухегер и олимпийския шампион по плажен волейбол Андерс Мол, посрещачи като Рок Можич и Нумори Кейта, както и централния блокировач Симоне Анцани – имаше колеблив старт на сезона. Това се дължи отчасти на отсъствието на американския разпределител Мика Кристенсън, който е извън игра. Към момента тимът заема осмото място в Суперлигата с актив от 5 точки и баланс от 2 победи и 3 загуби.

"Изключително щастливи сме, че отново имаме възможност да участваме във Финалната четворка на Суперкупата. Предстои ни полуфинал срещу един от най-силните отбори в света – предизвикателство, което служи като огромна мотивация за всички нас. Очаква ни изключително труден двубой срещу противник от най-високо техническо ниво. Подготвяме се с пълна концентрация и пределна мотивация, наясно с предизвикателствата, които ни предстоят. Целта ни е да покажем най-силния си волейбол и да дадем абсолютно всичко от себе си, за да си осигурим място на финала", коментира Рок Можич, посрещач и капитан на Рана (Верона).

Волейболистите на Кучине Лубе (Чивитанова) не са вдигали трофея от Суперкупата от 2014 година, когато триумфираха за четвърти път в историята си след успехите през 2006, 2008 и 2012 година. В настоящия състав на гранда личат имената на забележителните български братя Александър Николов и Симеон Николов. Заедно със своите съотборници – посрещачите Матиа Ботоло и Ерик Льопки, изгряващата чешка звезда в центъра Антонин Климеш и авторитетното либеро Фабио Балазо – те изведоха Лубе до впечатляваща серия от пет поредни победи с пълен точков актив в Суперлигата. Този перфектен баланс от пет успеха в пет мача отрежда на тима второ място във временното класиране с 15 точки – само на точка зад лидера Перуджа, но и с мач по-малко.

"Заминаваме за Парма с ясното съзнание, че турнирът за Суперкупата е отделно състезание без връзка с първенството, точно както и предстоящата среща с Верона е нов мач срещу ожесточен съперник. На старта на Суперлигата надделяхме над тях, но в събота всичко започва от нулата. Изправяме се в двубой на директна елиминация срещу тим, който до момента изпитва трудности заради отсъствието на ключови състезатели, но ще направи всичко по силите си да победи. Достигнахме солидно ниво, а Симеон Николов се вписа отлично и ни помогна да израснем както физически, така и технически. Ако искаме обаче да спечелим трофея в Парма, трябва да вдигнем нивото още повече", призна Фабио Балазо, либеро и капитан на Кучине Лубе (Чивитанова).

Големият финал между победителите от двата полуфинални сблъсъка е насрочен за неделя от 19,00 часа българско време.

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