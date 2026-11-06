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Симона Иванова се класира за финала на 200 метра свободен стил в Дакар

  • 6 ное 2026 | 13:46
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Симона Иванова се класира за финала на 200 метра свободен стил в Дакар

Симона Иванова се класира за финала на 200 метра свободен стил в плуването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, а Димитър Докузов отпадна в сериите на същата дисциплина.

Българката даде второ време в четвърта серия - 2:06.71 минути и влиза на финала с пети по сила резултат.

Най-бърза в пресявките беше представителката на Индия Динидхи Десингху с 2:04.51 минути.

Финалът на 200 метра при жените е по програма в 15:30 часа (17.30 българско време).

В сериите на 200 метра при мъжете Димитър Докузов остана пети в пета серия с 1:54.85 минути и общо 15-и от 43 стартирали.

Българинът призна, че не е показал това, което може, тъй като напрежението е било прекалено голямо и той не е успял да го преодолее.

Преди днешното плуване Симона Иванова и други спортисти от делегацията участваха във фотосесия, организирана от Асоциацията на националните олимпийски комитети. Те демонстрираха отлично настроение по време на снимките и успяха да разтоварят от напрегнатата програма.

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