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Кой все още има шанс за директно класиране на UK Championship

  • 3 ное 2026 | 16:56
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Кой все още има шанс за директно класиране на UK Championship

Турнирът International Championship в Нанкин, Китай, който се провежда от 31 октомври до 7 ноември, е последната надпревара, чиито резултати ще бъдат взети предвид при определянето на поставените играчи за Шампионата на Обединеното кралство (UK Championship).

Само първите 16 състезатели в световната ранглиста към 8 ноември ще получат автоматично място в основната фаза на първия турнир от Тройната корона за сезона. Надпреварата ще се проведе от 28 ноември до 6 декември в зала „Барбикан“ в Йорк.

Всички останали играчи, които са заявили участие, ще трябва да преминат през квалификациите в Лестър.

Чан Биню продължава да затвърждава позицията си сред първите 16 в световната ранглиста, след като победи Юан Съдзюн с 6:2 и се класира за четвъртфиналите в Нанкин. С това поражение Юан отпадна от битката за директно място в основната фаза на UK Championship. Същото важи и за Съ Дзяхуей, който загуби с 3:6 от Хосеин Вафаей.

Така останаха само трима играчи, които все още могат да изместят Чан Биню от топ 16.

Дин Дзюнхуей трябва да достигне поне до финала, докато Хосеин Вафаей и Стивън Магуайър задължително трябва да спечелят титлата, за да имат шанс да го изпреварят.

Прогнозно класиране след края на International Championship

15. Али Картър – 405 400 паунда (вече отпаднал в Нанкин)

16. Чан Биню – 372 200 паунда

17. Джак Джоунс – 363 900 паунда (отпаднал)

23. Дин Дзюнхуей – 318 850 паунда

30. Хосеин Вафаей – 255 450 паунда

31. Стивън Магуайър – 249 700 паунда

Границата за директно класиране в основната фаза на UK Championship е между 16-ото и 17-ото място.

Награден фонд на International Championship

Победител – 175 000 паунда

Финалист – 75 000 паунда

Полуфинал – 33 000 паунда

Четвъртфинал – 22 000 паунда

Осминафинал (топ 16) – 14 000 паунда

Топ 32 – 9 000 паунда

Топ 64 – 5 000 паунда

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