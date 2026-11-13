Българин счупи рекорда на "Гинес" за изтегляне на самолет "Еърбъс А320"

Българският тежкоатлет Христо Мусков подобри световния рекорд на „Гинес“ за изтегляне на самолет, след като премести самолет „Еърбъс А320“ (Airbus A320) на авиокомпания „България Еър“ на разстояние от 20 метра за 23 секунди. Рекордното постижение беше осъществено на летище „Васил Левски“ - София.

Самолетът, който тежи 44 460 килограма, беше измерен час преди официалния опит съгласно изискванията на „Гинес“. Предишният рекорд за изтегляне на самолет от този модел е поставен на 28 февруари 2021 г. във Великобритания. Тогава Марк Джийнс (Mark Jeanes) е преместил самолет с тегло над 40 тона на същото разстояние от 20 метра за 31,3 секунди.

В интервю след постижението Мусков каза, че подготовката е преминала трудно заради несигурните метеорологични условия. Преди опита е имало силен вятър, който впоследствие е утихнал, а това е позволило рекордът да бъде подобрен. По думите му по време на тренировка е успял да извърши тегленето за 24 секунди и е бил уверен във възможностите си, но тренировъчните резултати не гарантират успех при официалния опит.

Тежкоатлетът посочи, че за следващата година заедно с екипа си обмисля нови предизвикателства, сред които подобряване на още един или два рекорда на „Гинес“ за теглене на автомобили. Друга идея е да изтегли плавателен съд с тегло между 150 и 200 тона от седнало положение. Като възможни места за осъществяване на опита той посочи пристанищата във Варна и Бургас.

Мусков отбеляза, че психическата подготовка е сред най-важните фактори за успеха. Преди подобни опити той се изолира от медиите и от по-голямата част от екипа си, за да се съсредоточи върху предстоящото предизвикателство. Според него мотивацията, увереността и контролът върху емоциите са също толкова важни, колкото и физическата подготовка.

Вторият пилот на „България Еър“ Божидар Илиев съобщи, че самолетът, използван за рекордния опит, тежи 44 460 килограма. Теглото на машината без гориво е 41 712 килограма, а за опита е била заредена с минимално количество от 2700 килограма гориво. Максималната излетна маса на самолета е 78 тона.

Самолетът е произведен през 2014 г. и разполага със 180 пътнически места. Дължината му е над 37 метра, а размахът на крилата е близо 36 метра. Божидар Илиев определи като впечатляващо преживяване възможността да наблюдава как човек придвижва толкова тежка машина със собствената си физическа сила.

снимка: Фейсбук

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