Десето място за Ая Краева на Младежките олимпийски игри

Ая Краева, известна на международната сцена като A2K, завърши на десето място в турнира по брейк на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. 15-годишната националка направи силно участие в квалификациите и малко не й достигна да продължи на четвъртфиналите. Пресявките в брейка продължиха повече от два часа в комплекс "Tour de l'Oeuf" в сенегалската столица. В първата фаза 12-е момичета бяха разделени в три групи по четири чрез компютърен жребий, а всяка от тях танцува по един път.

Представянето на всяка се оценява от всеки съдия поотделно по скала от 0 до 100. Най-високите и най-ниските оценки отпадат, а останалите се осредняват, за да се получи краен резултат. След този кръг Краева беше на пето място със 71.0 точки. Втората групова фаза се сформира на базата на класирането от първия кръг. A2K се падна с представителки на Украйна, Казахстан и САЩ, като с всяка от тях имаше отделна "битка". Краева загуби с 0:2 от NIKASTAR (Украйна), с 0:2 от AIZARA (Казахстан) и завърши 1:1 с американката KRAZY. Така тя събра 19 точки и се нареди на последното четвърто място, приключвайки участието си в надпреварата.

Първа в нейната група е NIKASTAR с 48 гласа и AIZARA с 20, които продължават утре на четвъртфиналите. Утре българското участие на Игрите в Дакар ще завърши Никола Меицов в турнира по фехтовка. Той е в група 2 заедно със съперници от Кувейт, Грузия, Германия, Тунис и ДР Конго.

Снимки: БОК, Костадин Андонов

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