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Българите приключиха с участието си по бадминтон в Кайро

  • 13 ное 2026 | 06:32
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Българите приключиха с участието си по бадминтон в Кайро

Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Дъблин (Ирландия).

При жените Гергана Павлова загуби от Флора Уан (Нидерландия) с 21:19, 12:21, 18:21 за 51 минути, а Христомира Поповска отстъпи пред номер 2 в схемата Ивон Ли (Германия) с 11:21, 14:21.

Димитър Янакиев и Илиян Стойнов, които преминаха квалификациите на единично мъже с по две победи, претърпяха поражения в първия кръг на основната схема съответно от Ли Хьок-дже (Република Корея) с 12:21, 19:21 и от Карaн Раджан Раджараджан (Дания) с 24:26, 16:21.

На двойки мъже Янакиев и Стойнов загубиха от номер 5 Роберт Небел и Йепе Сьоби (Дания) със 17:21, 15:21 за 25 минути на корта.

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