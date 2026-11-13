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Вероника Василева и Йоана Илиева ще спорят за медалите в Кайро

  • 13 ное 2026 | 06:29
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Вероника Василева и Йоана Илиева ще спорят за медалите в Кайро

Вероника Василева и Йоана Илиева ще спорят в събота за медалите на Световната купа по фехтовка на сабя за жени в Кайро (Египет).

Днес беше предварителният кръг от състезанието, в който 164 сабльорки от 30 държави се бориха за място сред най-добрите 64 и за участие във втория ден на надпреварата. Сред тях бяха три българки Емма Нейкова (Свечников), Вероника Василева (Свечников) и Мариела Георгиева (Пловдив БГ). Йоана Илиева (Свечников) стартира участието си в събота по право, тъй като е номер 2 в световната ранглиста.

Василева излезе от групите с два успяха и четири загуби. В предварителните елиминации тя победи в първата си среща Ангелика Ватор от Полша с 15:10, а след това отстрани и Уей Дзяи от Китай с 15:11. Така Василева се класира за втория ден на надпреварата.

Нейкова постигна в групите баланс 3-3. В предварителните елиминации победи в първия двубой Сюе Ли от Китай с 15:7, но след това отстъпи пред Арачели Наваро от Испания с 6:15 и зае 84-а позиция.

Мариела Георгиева записа в групите една победа и пет загуби и завърши надпреварата на 152-о място.

В днешния 13 ноември (петък) на пътеките в Кайро ще излязат мъжете за индивидуалната надпревара. България ще бъде представена от Николай-Томас Георгиев, Калоян Пешев, Димитър Райкин, Тодор Стойчев и Радослав Воденов.

СНИМКА: Българска федерация по фехтовка// FACEBOOK

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