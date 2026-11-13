Норвегия налага тотална забрана на руските и беларуските спортисти

Норвежкото правителство обяви, че ще експулсира руските и беларуските професионални спортисти и членовете на техните екипи, ако се опитат да влязат в Норвегия за участие в спортни състезания. Като мотив за решението е посочена руската война в Украйна, предадоха световните агенции.

Норвегия обясни, че е взела това решение, след като през последните месеци Международният олимпийски комитет и някои международни спортни федерации предприеха стъпки за възстановяване на участието на Русия в международни състезания. Преди това руските спортисти бяха отстранени заради руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

Решението на Осло, което ще влезе в сила „скоро“, може да засегне участието на руски и беларуски спортисти в няколко състезания от Световната купа през тази зима, включително откриващия кръг по ски скокове в норвежкия град Лилехамер от 20 до 22 ноември.

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„Руските елитни спортове имат тесни връзки с руските власти и държавните структури. Поради това правителството смята, че руското участие в международния спорт не може да бъде разглеждано отделно от продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна. Беларус подкрепя и улеснява военните действия на Русия“, се добавя в изявлението“, заяви норвежкото правителство.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин заяви, че държавите, които се противопоставят на решенията за допускане на Русия до международни спортни състезания, включително по хокей на лед, нарушават правата на спортистите и на демократичните институции.

Беларус, близък съюзник на Москва, също осъди решенията на различни държави през последните години да я отстранят от спортни състезания, като заяви, че спортът трябва да бъде отделен от международната политика.

Няколко други държави, сред които Канада и Финландия, обявиха през последните седмици, че националните им отбори няма да се състезават срещу Русия или че руските спортисти няма да бъдат допускани до състезания на тяхна територия.

Вчера Финландия обяви, че ще забрани участието на руски спортисти, включително на състезаващите се с неутрален статут, в навечерието на откриващия кръг от Световната купа по ски бягане този месец в Рука.

Международната федерация по ски и сноуборд допуска някои руски и беларуски спортисти да участват в индивидуални състезания под неутрален статут.

Norway shuts its doors to Russian and Belarusian athletes: Even neutral status won't save them Norway is dramatically tightening entry restrictions for athletes from Russia and Belarus. The Ministry of Justice has ordered the deportation of athletes arriving in the country to compete in sporting events, VG reports. The new restrictions are expected to take effect soon. Even the Cross-Country Skiing World Cup in Trondheim this December is now under threat, despite the FIS having already approved 322 Russian and Belarusian athletes to compete under neutral status. Norway is sending a clear message: changing their status and abandoning national symbols no longer guarantees Russian athletes access to international competitions. #Norway #Russia #Belarus #Sports #Sanctions #Ukraine #Politics — Mikhail Kondriukov (@Mihail1076951) November 13, 2026

„Независимо от правото на участие, визовите режими и правилата за влизане на територията на приемащата държава остават в сила и се определят единствено от нея“, заявиха от Федерацията относно решението на Финландия.

Канада съобщи, че няма да допусне руски хокеисти и официални представители за Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години, което ще се проведе в провинция Алберта следващия месец.

Полша пък заяви, че ще отказва визи на руски състезатели по ски скокове за стартовете от Световната купа във Висла през декември и в Закопане през януари.

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