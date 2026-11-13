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Модрич записа с похвали Хари Кейн

  • 13 ное 2026 | 12:32
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Модрич записа с похвали Хари Кейн

Легендата на хърватския футбол Лука Модрич записа с похвали Хари Кейн, след като капитанът на Англия подобри рекорда за най-много мачове за “Трите лъва”. Халфът на Милан не за първи път изказва възхищението си от бившия си съотборник в Тотнъм.

“Впечатляващо постижение, много се радвам за него. Той го заслужава. Винаги е бил много скромен и винаги е работил много. Сигурен съм, че това е много емоционален момент за него. Спомням си, когато аз станах играчът с най-много мачове за националния отбор. Това е нещо специално. Всичко, което му се случи, спечели и “Златната топка”, трябва да е много емоционално за него”, сподели Модрич след вчерашния двубой между Англия и Хърватия, който тимът на Томас Тухел спечели с 2:1.

Вчера на “Уембли” Кейн показа “Златната топка”, получи подарък от отбора на Хърватия и специална награда от Питър Шилтън, чийто рекорд подобри.

Селекционерът на хърватите Славен Билич също се изказа ласкаво за постижението на Кейн: “Той е невероятен. В днешно време е много трудно да намериш играч с подобен манталитет. Тези дни футболистите залагат повече на блясъка. Хари и Лука са най-добрите примери за всяко дете, което сега започна или мечтае да стане професионален футболист”.

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Снимки: Imago

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