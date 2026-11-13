Морган Роджърс защити Коул Палмър: Той иска да играе за Англия

Крилото на Челси и английския национален отбор по футбол Морган Роджърс защити отдадеността на съотборника му на клубно и национално ниво Коул Палмър и настоя, че всеки намек, че той не иска да играе за "Трите лъва", е подвеждащ.

Палмър беше оставен извън избраниците на селекционера Томас Тухел за Световното първенство през лятото, в което Англия завоюва третото място. През септември обаче той се завърна в състава за двубоите от Лигата на нациите на УЕФА, но не успя да запише участие заради контузия в областта на слабините, а тогава германският наставник заяви, че той "пропуска прекалено много възможности". За последните два мача от цикъла в континенталната надпревара през този месец, Палмър отново не беше сред повиканите от Тухел.

Попитан относно отсъствието на сънародника му, Роджърс отговори пред BBC: "Той иска да бъде тук. Искаше да бъде повикан и искаше да дойде да представлява страната си, както винаги е правил. Той се намираше в лошо състояние заради контузиите през миналата година и не се чувстваше на 100% на игрището, така че иска да бъде тук и да бъде най-добрата версия на себе си."

“It’s nonsense that Palmer isn’t committed to England” 🚫 Morgan Rogers defends Cole Palmer’s desire to play for his country after injury setbacks… 👀 #BBCFootball #ENG #NationsLeague https://t.co/2I1eH8TrJn — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) November 12, 2026

"Той обаче също трябва да се грижи за тялото си. Той иска да играе още 10 или 15 години, така че трябва да се грижи за себе си. Ако е избрал да се предпази в краткосрочен план с оглед на по-голямата картинка, трябва да го подкрепяме. Няма нищо общо с Англия или това дали иска да играе за страната. Безумно е, че изобщо някой поставя под въпрос дали той иска да играе за Англия. Това е лъжа", добави бившият играч на Астън Вила.

На пресконференцията си след двубоя, Тухел каза пред медиите, че е "напълно нормално" за Морган Роджърс, който отбеляза първото попадение за Англия при победата срещу Хърватия с 2:1, да защитава Палмър. "Той му е съотборник и приятел. Бях много доволен от емоционалната и физическа отдаденост на Морган. Той беше най-добрият ни играч днес", каза германецът.

Последният двубой на Англия от груповата фаза на Лигата на нациите е гостуване на световния шампион Испания в неделя. "Трите лъва" са с 12 точки от първите 5 мача, докато Испания е с 15, като и двата тима вече са си осигурили местата в четвъртфиналите.

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