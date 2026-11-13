Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън

Грийлиш се извини за изцепките си

  • 13 ное 2026 | 11:40
  • 654
  • 1
Грийлиш се извини за изцепките си

Джак Грийлиш се извини на феновете на Евертън, след като бе върнат в отбора и игра в приятелски двубой срещу Дарби. Халфът пропусна четири мача на “карамелите” и не играл за тима от 17 октомври, след като клубът му наложи наказание за нарушаване на дисциплината.

В този период Дейвид Мойс не разкри какво точно се е случило, но не затвори вратата за завръщането на футболиста. Според английските медии Грийлиш се беше отдал на забавления с доста алкохол в дни, в които имаше тренировки.

“Хубаво е да се завърна и да бъда на терена с момчетата след няколко дни тренировки”, написа Грийлиш в социалните мрежи. “Искам да се извиня на феновете и на всички в клуба за това, че не можех да помогна на отбора последните няколко седмици. Обичам да играя за този клуб и нямам търпение да се завърна пред вас с екипа на Евертън. Ще се видим скоро”, допълни той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Модрич записа с похвали Хари Кейн

Модрич записа с похвали Хари Кейн

  • 13 ное 2026 | 12:32
  • 149
  • 0
Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос

Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос

  • 13 ное 2026 | 12:14
  • 1106
  • 0
Меси фаворит за нова награда

Меси фаворит за нова награда

  • 13 ное 2026 | 12:14
  • 265
  • 0
Морган Роджърс защити Коул Палмър: Той иска да играе за Англия

Морган Роджърс защити Коул Палмър: Той иска да играе за Англия

  • 13 ное 2026 | 11:46
  • 384
  • 0
Преместиха мача на Австралия и Йордания в Катар

Преместиха мача на Австралия и Йордания в Катар

  • 13 ное 2026 | 11:19
  • 314
  • 0
Ямал и Оярсабал се завръщат в тима на Испания

Ямал и Оярсабал се завръщат в тима на Испания

  • 13 ное 2026 | 11:19
  • 637
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 10547
  • 13
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 13702
  • 53
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 7378
  • 14
Бруно Фернандеш отказа предложението за нов договор от Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш отказа предложението за нов договор от Ман Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 09:29
  • 8174
  • 7
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 11436
  • 4
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

  • 13 ное 2026 | 10:28
  • 3299
  • 1