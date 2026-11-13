Грийлиш се извини за изцепките си

Джак Грийлиш се извини на феновете на Евертън, след като бе върнат в отбора и игра в приятелски двубой срещу Дарби. Халфът пропусна четири мача на “карамелите” и не играл за тима от 17 октомври, след като клубът му наложи наказание за нарушаване на дисциплината.

В този период Дейвид Мойс не разкри какво точно се е случило, но не затвори вратата за завръщането на футболиста. Според английските медии Грийлиш се беше отдал на забавления с доста алкохол в дни, в които имаше тренировки.

A message from Jack… https://t.co/pPoYHrwupt — Everton (@Everton) November 12, 2026

“Хубаво е да се завърна и да бъда на терена с момчетата след няколко дни тренировки”, написа Грийлиш в социалните мрежи. “Искам да се извиня на феновете и на всички в клуба за това, че не можех да помогна на отбора последните няколко седмици. Обичам да играя за този клуб и нямам търпение да се завърна пред вас с екипа на Евертън. Ще се видим скоро”, допълни той.

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Снимки: Imago