Преместиха мача на Австралия и Йордания в Катар

Приятелският мач между националните отбори на Австралия и Йордания бе преместен в Доха. Причина за това са повдигнати опасения от австралийска страна относно провеждането на срещата в Аман.

"Много сме благодарни на Футболната федерация на Йордания (ЙФА), че прие да премести мача. Знаем колко много отборът и феновете на съперника очакваха да ни посрещнат в Аман", заяви главният изпълнителен директор на австралийската федерация Мартин Кугелер. "Диалогът бе открит, уважителен и конструктивен. Те бяха прекрасни домакини в Аман тази седмица и им благодаря за професионализма и гъвкавостта. Очакваме с нетърпение да посрещнем Йордания в Австралия в бъдеще", казва още той.

През миналата седмица Йордания отмени и контрола с Индонезия по молба на съперника.

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