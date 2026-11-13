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Гьокереш категорично отхвърли спекулациите, че може да напусне Арсенал

  • 13 ное 2026 | 10:42
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Виктор Гьокереш категорично заяви, че иска да остане в Арсенал, въпреки спекулациите за евентуалното му напускане заради ограниченото игрово време през настоящия сезон. Шведският нападател призна, че не е доволен от всички моменти в кампанията, но подчерта, че се чувства добре в отбора на Микел Артета и няма намерение да търси трансфер.

„Искам да остана. Чувствам се добре, когато играя. Спечелихме повечето мачове. Загубата за Купата (Карабао къп от Флийтууд) беше тежка, но иначе нещата вървят добре както за мен, така и за отбора. Напоследък се представям добре, когато получавам възможност“, заяви Гьокереш пред шведското издание Fotbollskanalen в родината си.

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Нападателят е започнал само един мач в Премиър лийг през този сезон, като Микел Артета по-често предпочита Кай Хаверц в центъра на атаката. Въпреки това шведът увери, че отношенията му с испанския мениджър са добри и двамата поддържат постоянна комуникация относно ролята му в състава.

„Комуникацията с Артета е добра. Говорим за футбол и за това как трябва да играем. Преди мач, ако ще бъда титуляр, обсъждаме съперника и върху какво трябва да се съсредоточа“, обясни Гьокереш. Той пристигна в Арсенал от Спортинг Лисабон през лятото на 2025 г. и беше голмайстор на тима при спечелването на титлата в Премиър лийг през миналия сезон, но настоящата му ситуация породи въпроси за бъдещето му на „Емиратс“.

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Снимки: Gettyimages

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