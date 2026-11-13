Упамекано напусна лагера на Франция

Защитникът на Франция Дайо Упамекано напусна лагера на Франция. Вчера той бе титуляр за “петите” при загубата от Италия с 1:3. След мача той се е завърнал в Мюнхен с разрешението на Зинедин Зидан поради лични причини. Негов заместник няма да бъде викан.

Той е поредният кадрови проблем пред Зидан. Той не може да разчита на Усман Демебе, Магнес Аклиуш, Пиер Калюлю и Маркюс Тюрам. Килиан Мбапе също пропусна двубоя с Италия, но се очаква да бъде на линия за мача с Турция в неделя.

Avec l'accord du sélectionneur Zinédine Zidane, Dayot Upamecano a quitté le rassemblement de l'équipe de France pour raison personnelle https://t.co/FluZMO2KFm — RMC Sport (@RMCsport) November 13, 2026

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Снимки: Gettyimages