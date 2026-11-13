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ЦСКА спечели купата на България за втора поредна година

  • 13 ное 2026 | 11:46
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ЦСКА спечели купата на България за втора поредна година

Националният шампион ЦСКА спечели купата на България по хокей на лед за втора поредна година.

"Червените" разгромиха Балкан (Ботевград) със 17:2 в последния мач от първия кръг от редовния сезон на Държавното първенство при мъжете, който беше валиден за определяне на носителя на Купата на страната.

Така "армейците" завършиха с 10 точки и изпревариха с точка втория Ирбис-Скейт и с 2 точки третия НСА, за да заслужат трофея.

Втората фаза от редовния сезон на шампионата започва през следващата седмица, а след изиграването на срещите в нея ще се състоят и плейофите за титлата.

Крайно класиране в първия кръг на Държавното първенство по хокей на лед за мъже и турнира за Купата на България:

Крайно класиране в първия кръг на Държавното първенство по хокей на лед за мъже и турнира за Купата на България:
1. ЦСКА София      4    3  0  1  0   38:17   10 точки
2. Ирбис-Скейт     4    3  0  0  1   33:15    9
3. НСА София        4    2  1  0  1   45:19     8
4. Славия София   4    1  0  0  3   19:36    3
5. Балкан                4   0  0  0  4   10:58    0 

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