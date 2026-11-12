Линдзи Вон показа "боклуците", извадени от крака ѝ

Линдзи Вон съобщи в сряда, че последната ѝ операция за възстановяване на предната кръстна връзка на лявото коляно, която скъса през януари, е „преминала добре“ и че скоро ще предостави повече информация за състоянието си. Операцията, извършена в понеделник, беше деветата за американската звезда в алпийските ски след тежкото падане на Олимпийските игри в Кортина д'Ампецо, Италия, при което тя получи сериозни фрактури на левия крак. Това обаче беше първата хирургическа интервенция, насочена към възстановяване на предната кръстна връзка, която Вон беше скъсала при отделен инцидент седмица преди олимпийското състезание.

Линдзи Вон претърпя девета операция след инцидента на Олимпиадата

В сряда сутринта Вон направи първия си публичен коментар след операцията, като публикува снимка от болничното си легло.

„Операцията премина добре. Скоро ще ви дам повече информация“, написа тя.

В публикация преди хирургическата интервенция по-рано през седмицата Вон обясни част от процедурата, извършена в клиниката „Стедман“ във Вейл, щата Колорадо.

„По същество това, което правим, е да премахнем всички пластини и винтове. Просто изваждаме всички метални импланти, за да можем да поставим нова предна кръстна връзка.“

Пластините и винтовете са били поставени по време на предишните операции за възстановяване на фрактурите, получени при падането на Олимпийските игри. През последните девет месеца Вон е изчаквала костите да зараснат достатъчно, за да могат металните импланти да бъдат премахнати и най-накрая да се пристъпи към възстановяване на предната кръстна връзка.

В сряда американката публикува и снимка на торбичка с извадените пластини и винтове, придружена от коментара: „Извадиха всички тези боклуци от крака ми.“

Предстои ѝ нов период на възстановяване, който ще продължи между шест и девет месеца, а Вон все още не е сигурна какво ще последва след това.

В интервю за The Athletic миналата седмица тя заяви, че ските под някаква форма със сигурност ще продължат да бъдат част от живота ѝ.

„Иска ми се да можех да бъда там“, каза тя по повод сезона за Световната купа, в който първите състезания по спускане ще се проведат следващия месец в Бийвър Крийк, Колорадо, недалеч от Вейл, където е израснала. „Искам първо да премина през тази операция и да видя как ще се развият нещата. След това ще преценим дали физически и психически ще искам да продължа да се състезавам, или просто ще карам ски за удоволствие.“

Линдзи Вон изненадващо бе включена в националния отбор на САЩ

Самият факт, че завръщане към състезателните ски изобщо е възможно, е забележителен, като се има предвид състоянието на 42-годишната американка преди девет месеца. Тя скъса предната кръстна връзка на лявото си коляно при падане в Кран Монтана, Швейцария, в последното състезание за Световната купа преди Олимпийските игри.

Въпреки травмата Вон обеща да участва в Кортина. Скъсването на предната кръстна връзка невинаги означава невъзможност за участие в алпийските ски, както често се случва в други спортове. Така на 8 февруари тя застана на старта на олимпийското спускане като основен фаворит, след като беше спечелила две състезания през сезона и оглавяваше класирането за Световната купа в дисциплината.

Само 13 секунди след началото на спускането обаче Вон закачи врата при преминаване през неравност по трасето, излетя във въздуха и се приземи тежко върху снега. Тя беше евакуирана с хеликоптер от планината и транспортирана до болница в Италия, където беше извършена първата от общо четири операции за лечение на множеството фрактури и стабилизиране на крака.

Сред интервенциите беше и спешна фасциотомия – хирургическа процедура за намаляване на опасно повишеното налягане в мускулните отделения. Вон разкри впоследствие, че кракът ѝ едва не е бил ампутиран. След завръщането си в Съединените щати тя претърпя още операции за възстановяване на счупените кости. След като фрактурите зараснаха, интервенцията в понеделник най-накрая позволи на лекарите да се заемат и с първоначалната травма на коляното.

„Просто наистина искам да премина през всичко това и да го оставя зад гърба си. Мисля, че когато успея, ще бъда много по-щастлива“, заяви тя миналата седмица.

Вон прекрати състезателната си кариера за първи път през 2019 г. след поредица от контузии в изключително натоварващия спорт, най-вече на дясното коляно, които постепенно бяха взели своята цена. По това време тя беше най-успешната жена в историята на Световната купа по алпийски ски с 82 победи, като в общата класация при мъжете и жените отстъпваше единствено на шведа Ингемар Стенмарк, който имаше 86 успеха.

Оттогава сънародничката ѝ Микаела Шифрин изпревари и двамата, като вече има 110 победи за Световната купа. През 2024 г. Вон претърпя операция за смяна на дясната колянна става, след която вече не изпитваше болка. През ноември същата година тя обяви, че ще се завърне в националния отбор на САЩ по алпийски ски.

На 40-годишна възраст американката отново започна да участва в стартовете за Световната купа още през следващия месец. Тя завърши шеста във второто си състезание след завръщането, а в третото се класира четвърта. Последваха поредица от по-слаби резултати, преди да настъпят финалите за Световната купа в Сън Вали, щата Айдахо, през март 2025 г.

Там Вон се качи на подиума в състезание за Световната купа за първи път от седем години, след като завърши втора в супергигантския слалом. През следващия сезон тя отново беше сред най-добрите скиорки в света. През декември 2025 г. спечели първото спускане за сезона в Санкт Мориц, Швейцария, а месец по-късно триумфира в още едно спускане – в Заухензее, Австрия.

В осемте състезания в скоростните дисциплини преди старта в Кран Монтана Вон нито веднъж не завърши извън първите четири.

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