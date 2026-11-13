Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Бостън Бруинс – Монреал Канейдиънс 2:5

Кълъмбъс Блу Джакетс – Тампа Бей Лайтнинг 1:3

Ню Джърси Девилс – Вашингтон Кепитълс 5:2

Отава Сенатърс – Колорадо Аваланч 4:3* след продължение

Торонто Мейпъл Лийфс – Минесота Уайлд 2:5

Флорида Пантърс – Детройт Ред Уингс 5:4

Далас Старс – Уинипег Джетс 3:8

Чикаго Блекхоукс – Бъфало Сейбърс 3:2* след продължение

Юта Мамут – Сейнт Луис Блус 0:1* след продължение

Лос Анджелис Кингс – Ню Йорк Айлъндърс 2:5

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