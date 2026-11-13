Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.
Бостън Бруинс – Монреал Канейдиънс 2:5
Кълъмбъс Блу Джакетс – Тампа Бей Лайтнинг 1:3
Ню Джърси Девилс – Вашингтон Кепитълс 5:2
Отава Сенатърс – Колорадо Аваланч 4:3* след продължение
Торонто Мейпъл Лийфс – Минесота Уайлд 2:5
Флорида Пантърс – Детройт Ред Уингс 5:4
Далас Старс – Уинипег Джетс 3:8
Чикаго Блекхоукс – Бъфало Сейбърс 3:2* след продължение
Юта Мамут – Сейнт Луис Блус 0:1* след продължение
Лос Анджелис Кингс – Ню Йорк Айлъндърс 2:5