Нова зима с нови емоции за белия керван в ски бягането

Обратното броене до началото на поредния вълнуващ зимен сезон в ски бягането вече започна. Световната купа по ски бягане за сезон 2026/27 ще събере емблематични състезателни центрове, ентусиазирани зрители и някои интересни промени в международния календар. От откриващите състезания в Рука до заключителните битки в Улрисехамн най-добрите ски бегачи в света ще пътуват из Европа в преследване на точки за Световната купа, победи, медали от световното първенство и престижните Кристални глобуси.

Тази зима предлага няколко особено интересни събития, които заслужават внимание.

Историческо начало на „Тур дьо ски“ във Франция

Една от най-обсъжданите новости през новия сезон е свързана с „Тур дьо ски“. За първи път в историята престижната многоетапна надпревара ще започне във Франция, като Лез Рус ще бъде домакин на първите три етапа от 1 до 3 януари 2027 г. След това „Тур дьо ски“ ще продължи в Оберстдорф, Германия, където ще се проведат два етапа, преди състезателите да се отправят към Вал ди Фиеме в Италия. Там традиционното финално изкачване на Алпе Чермис отново ще предложи зрелищен завършек на надпреварата.

С участието на три държави „Тур дьо ски“ обещава състезания с разнообразна атмосфера, предизвикателни трасета и вълнуващи битки.

„Всеки сезон за Световната купа е възможност да създадем нови незабравими моменти за нашите спортисти, фенове и организатори. От историческото начало на „Тур дьо ски“ в Лез Рус до финала на сезона в Улрисехамн ни очаква вълнуваща зима. Надяваме се да посрещнем много фенове по време на състезанията и те да имат възможност лично да усетят атмосферата и емоцията на ски бягането.“

Пътят към световното първенство

Календарът за Световната купа включва и няколко добре познати и обичани от феновете дестинации. След „Тур дьо ски“ състезателите ще се отправят към Енгадин в Швейцария, Тоблах в Италия и Лахти във Финландия. След това предстои още едно от големите събития на зимата – Световното първенство на ФИС по северни ски дисциплини във Фалун, Швеция, което ще се проведе от 22 февруари до 7 март 2027 г.

Фалун ще бъде една от най-важните сцени на зимния сезон, събирайки най-добрите състезатели в света в битка за най-престижните титли в спорта.

Норвегия отново посреща Световната купа

През март състезанията ще се завърнат в Норвегия, като календарът предвижда две емблематични спирки. Прочутият комплекс „Холменколен“ в Осло ще бъде домакин на стартовете на 50 километра при мъжете и жените на 13 и 14 март. Това ще предложи идеални условия за уикенд, посветен на ски бягането на най-високо ниво в дългите дистанции.

Само няколко дни по-късно, на 16 март, Световната купа ще се премести в Драмен за традиционния и изключително популярен градски спринт. Състезанията по улиците създават неповторима атмосфера и пренасят ски бягането директно в сърцето на града.

Улрисехамн приема големия финал

Сезонът ще завърши в Швеция, където Улрисехамн ще бъде домакин на финалите за Световната купа от 19 до 21 март 2027 г. Три дни на състезания ще поставят заключителния акорд на сезона, като най-добрите ски бегачи в света ще се борят за последните важни точки и за големите Кристални глобуси в генералното класиране за Световната купа. Улрисехамн за последно беше домакин на стартове за Световната купа през сезон 2020/21, така че завръщането му в календара ще бъде особено вълнуващо събитие за шведските любители на ски бягането.

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