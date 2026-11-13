Хеттрик на Мат Болди изведе Минесота до победа над Торонто

Мат Болди отбеляза впечатляващ хеттрик, а Минесота Уайлд надделя над Торонто Мейпъл Лийфс с 5:2 като гост, удължавайки точковата си серия в НХЛ до десет поредни срещи.

За Болди това бе втори мач с три попадения през настоящия сезон и общо шести в кариерата му в лигата.

„Не мисля, че показахме най-добрата си игра през първите две третини, но най-важното е, че намерихме начин да победим с представянето си в последната част. Няма значение дали водиш в резултата или трябва да правиш обрат – важното е да намериш пътя към успеха“, сподели след двубоя героят за Минесота.

MATT BOLDY HATTY ALERT 🧢🚨 https://t.co/iEkKuHpv2a — Sportsnet (@Sportsnet) November 13, 2026

Майкъл Маккарън и Данила Юров също бяха точни за победителите, а вратарят Йеспер Валстед се отличи с 26 спасявания. Минесота (14-3-4) може да се похвали с баланс 8-0-2 по време на успешната си серия и регистрира седма поредна победа далеч от дома. Звездата на тима Кирил Капризов записа три асистенции и също достигна границата от десет поредни мача с точки (шест гола и 12 завършващи подавания).

„През втората част сами си създадохме проблеми заради лоши смени и открити пространства в защита. В паузата стегнахме редиците и в третата третина излязохме значително по-дисциплинирани и отговорни, като не допуснахме лесни положения пред нашата врата“, коментира старши треньорът на Минесота Джон Хайнс.

За домакините от Торонто (8-11-2) се разписаха Остън Матюс и Зак Макюън, който завърши и с асистенция. Канадският тим обаче претърпя пета поредна загуба в редовното време по време на серията си от шест последователни срещи пред собствена публика. Стражът Антъни Столарз отрази 21 шайби.

„Като цяло изиграхме солиден мач, бяхме близо до съперника и изпълнявахме плана. В момента обаче сами се проваляме с индивидуални грешки. Вместо дребни неточности, правим сериозни пропуски, които моментално завършват с гол във вратата ни“, заяви Столарз.

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