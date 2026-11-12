Може ли сезонът в слалома да е още по-оспорван от предишния

От действащ шампион с впечатляваща история до най-добрия му приятел, който се превръща в основен съперник, през множество утвърдени звезди, жадни за нови успехи, и нови имена, решени да надградят пробива си от миналия сезон – Световната купа по слалом при мъжете за сезон 2026/27 изглежда предлага всичко необходимо за незабравима зима.

Достатъчно е да се обърне внимание на следния факт: действащият олимпийски и световен шампион Лоик Меяр ще преследва трети пореден златен медал от голямо първенство в слалома, когато Световното първенство през 2027 г. се проведе в Кран Монтана от 1 до 14 февруари. Конкуренцията в Световната купа през миналия сезон обаче беше толкова силна, че швейцарецът дори не успя да попадне сред първите петима в крайното класиране за Малкия кристален глобус. Ако добавим факта, че през сезон 2025/26 имаше седем различни победители в 11 състезания, а на подиума се качиха представители на осем различни държави, става ясно, че можем да очакваме истински фойерверки още от първия старт в Леви, Финландия, в неделя, 15 ноември.

Ноел мечтае за златни времена

Ако всичко това не е достатъчно, за да подчертае какво зрелище предстои, олимпийският шампион в слалома от 2022 г. Клеман Ноел (Франция/Dynastar) обяснява защо няма търпение да започне десетия си сезон в Световната купа.

„Всяко състезание за Световната купа е удоволствие", каза Ноел. "Всяко състезание е нещо, което очакваме с нетърпение. Имаме наистина страхотен календар. Разбира се, има състезания като тези във Франция – във Вал д'Изер и Шамони, които ние, френските състезатели, очакваме по специален начин, защото ще имаме подкрепата на родната публика.

След това, разбира се, идва Световното първенство в Кран Монтана. Това е събитие, което очаквам с особено нетърпение, защото през последните години на почти всяко световно първенство бях много близо до медалите, но така и не успях да спечеля нито един. Има и много други състезания – януарските класики. Те ме карат да мечтая и винаги са ме карали да мечтая: Кицбюел, Шладминг, Венген. Това са стартовете, за които мечтае всеки слаломист."

С 15 победи и общо 33 подиума за Световната купа, включително успехи във всяка от споменатите легендарни класики, Ноел знае по-добре от повечето си съперници как да се възползва максимално от моментите, в които се намира в най-добрата си форма. Но след като все още няма медал от световно първенство – през 2025 г. той водеше след първия манш, преди да пропусне врата във втория – и никога не е печелил Малкия кристален глобус, приоритетите му са напълно ясни.

„Всички бяхме много близо един до друг в класирането, но мисля, че Атле направи по-добър сезон като цяло“, заяви Ноел. „Въпреки че никога не съм печелил Кристалния глобус, именно това ме мотивира да преследвам добри резултати във всяко състезание.“

Макграт и Пинейро Бротен подновяват съперничеството си

Пътят на Атле Лие Макграт към първия му Малък кристален глобус през сезон 2025/26 беше изпълнен с драматични обрати. Две победи в началото на сезона и общо три подиума превърнаха норвежеца в един от фаворитите за олимпийското злато в Милано – Кортина. Но след тежката загуба на дядо му непосредствено преди състезанието и пропусната врата във втория манш, докато водеше в класирането, сезонът сякаш започна да се разпада пред очите му.

Въпреки всичко 26-годишният норвежец успя да се възстанови психически по впечатляващ начин.

„Най-много се гордея със състезанията след Олимпийските игри, когато всичко около мен се разпадаше, а аз въпреки това успях да се представя силно и да покажа едни от най-добрите си спускания“, каза Макграт.

И той наистина го направи.

Макграт призна, че след Олимпийските игри в Милано – Кортина е имал проблеми със съня и храненето. Въпреки това успя да превърне лидерството си след първия манш в Кранска гора в победа, която отпразнува с огромна емоция. Този успех означаваше, че в последния слалом за сезона трябва просто да завърши пред близкия си приятел Лукас Пинейро Бротен (Бразилия/Atomic), за да спечели Кристалния глобус.

„Наистина съм щастлив от начина, по който подобрих карането си и се представях добре през цялата година, но най-много се гордея с израстването си като човек“, заяви Макграт. „Понякога все още не ми се струва реално, но тогава поглеждам към нощното си шкафче, където стои Кристалният глобус, и си припомням колко страхотно е всичко това.“

И наистина е страхотно. Пинейро Бротен, който отпадна в решаващия последен слалом, също се зарадва, че приятелят му най-накрая получи заслуженото признание. Самият бразилец имаше отличен сезон, възнаграден с олимпийско злато в гигантския слалом. Няма съмнение, че той започва новата кампания като един от най-сериозните съперници на Макграт. След като спечели в Леви преди 12 месеца и започна настоящия сезон с победа в гигантския слалом в Зьолден, Пинейро Бротен има всички основания да се прицели във втори Малък кристален глобус в слалома – и първи под бразилски флаг.

Останалите звезди също са готови за битката

Разбира се, Пинейро Бротен, Макграт и Ноел няма да бъдат единствените претенденти за отличието. Трите втори места в стартовете за Световната купа през миналия сезон показват колко близо е Лоик Меяр до това да пренесе успехите си от големите първенства и в битката за Кристалния глобус. Макар легендарният Хенрик Кристоферсен вероятно да не показа най-добрата си форма през сезон 2025/26, той все пак спечели слалома в Шладминг и записа още четири подиума.

Никой няма да бъде изненадан, ако норвежецът спечели пети Малък кристален глобус в дисциплината. Кристоферсен ще се стреми и към трето световно злато, само 12 месеца след като завоюва бронзов медал в олимпийския слалом. През миналия сезон на голямата сцена се появи и ново поколение състезатели. В един от ранните стартове в Гургъл 27-годишният Пако Раса (Франция/Head) и белгиецът Арман Маршан (Head) завършиха съответно първи и втори.

Това беше впечатляващ начин и двамата да постигнат първите си подиуми за Световната купа. Впоследствие Раса спечели още веднъж – при това в Аделбоден – и завърши трети в Мадона ди Кампильо. Той със сигурност ще бъде сред състезателите, които заслужават специално внимание и през новия сезон. Същото важи и за двукратния носител на отличието за изгряваща звезда при мъжете Едуард Халберг. 23-годишният финландец се качи три пъти на подиума в слалома през миналия сезон, включително пред родна публика.

„Наистина е страхотно да имаш състезание у дома, а когато то е и първият слалом за сезона, е още по-хубаво. Чувствам се истински щастлив, че мога да се състезавам пред родна публика в толкова голям спорт като алпийските ски“, каза Халберг.

Единствено четирите незавършени състезания попречиха на финландеца да завърши значително по-напред от осмото място в крайното класиране. Силното му представяне в гигантския слалом в Зьолден само преди няколко седмици подсказва, че младият състезател може да постигне още по-добри резултати.

„Да започна сезона с 16-о място в гигантския слалом беше страхотно“, добави Халберг. „Хубаво е също, че имах възможност да участвам в състезание, преди сезонът в слалома да започне в Леви. Това може би намалява малко напрежението, защото вече си изпитал състезателните емоции и си имал възможност донякъде да свикнеш с тях.“

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