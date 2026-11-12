Нова ера в женския слалом: коя ще наследи Микаела Шифрин

Началото на сезона за Световната купа по слалом при жените винаги е събитие, което не бива да се пропуска. Тази година обаче очакванията са особено големи. Не само че в събота, 14 ноември, в Леви, Финландия, за първи път от четири години ще видим нова победителка, но феновете на алпийските ски най-накрая ще получат представа как ще изглежда новата реалност в женския слалом с по-ограничено присъствие на Микаела Шифрин.

Може ли сезонът в слалома да е още по-оспорван от предишния

След рекордните 73 победи за Световната купа в слалома, девет Малки кристални глобуса в дисциплината и девет успеха в Леви – включително пет в последните шест състезания – Микаела Шифрин реши да насочи усилията си в друга посока през този сезон. Така множество вълнуващи имена – от възродени звезди до амбициозни млади състезателки – са готови да поемат водещата роля.

Само една от скиорките, които ще застанат на старта в събота, знае какво е да спечелиш в Леви. Макар седмата победа на финландски сняг да изглежда изключително трудна задача за Петра Влъхова, самото завръщане на словашката звезда в състезанията е огромна новина за спорта. Това обаче не означава, че Влъхова мисли за нещо различно от най-високото стъпало на подиума, въпреки че за последно участва в слалом за Световната купа преди почти 34 месеца.

„Амбицията ми остава същата: искам да дам най-доброто от себе си, да се състезавам на възможно най-високо ниво и, разбира се, да печеля. Състезателният дух все още е много силен в мен“, каза Влъхова.

Усмивката на лицето на 31-годишната словачка подсказва, че тя осъзнава необходимостта от търпение по пътя към възстановяването на най-добрата си форма. Но всички признаци са положителни.

„Чувствам се наистина добре както физически, така и психически. Здрава съм, щастлива съм и съм благодарна, че отново мога да правя това, което обичам“, заяви олимпийската шампионка в слалома от 2022 г. „Последните няколко години бяха трудни, изпълнени с операции, рехабилитация и много усилена работа, но те ме промениха и като човек.

Сега имам различен начин на мислене. Осъзнах, че животът не се изчерпва само със ските, и се научих да оценявам всеки момент. Наслаждавам се на целия процес, съсредоточавам се върху настоящето и гледам много позитивно на това ново начало. Особено много очаквам отново да видя феновете, защото те са огромна част от кариерата ми. Липсваха ми много и нямам търпение отново да споделя тези емоции с тях.“

Швейцарските звезди оглавяват списъка с претендентките

Начело на състезателките, които се надяват да станат първата победителка в Леви от 12 години и 15 състезания насам, чието име не е Шифрин или Влъхова, несъмнено е Камий Раст. 27-годишната швейцарка направи блестящ сезон 2024/25, а през следващата кампания успя да вдигне нивото си още повече. Раст беше единствената състезателка освен Шифрин, която спечели слалом за Световната купа през сезон 2025/26. Освен това тя записа още четири подиума, включително три втори места.

Това ѝ позволи да завърши втора в крайното класиране за Малкия кристален глобус в слалома, след като година по-рано беше трета. Изглежда напълно възможно сребърната олимпийска медалистка в слалома от 2026 г. да продължи възходящата си тенденция и да спечели първия Кристален глобус в кариерата си. Раст ще се завърне и в родния си град Кран Монтана като една от фаворитките за второ поредно световно злато в слалома. Швейцарската звезда може да потърси съвет от своята сънародничка Уенди Холденер (Швейцария/Head) за това как да превърне високите очаквания в отличия.

Вече на 33 години Холденер има пет олимпийски медала – един златен, два сребърни и два бронзови, както и девет отличия от световни първенства – три златни и шест сребърни. След като дългогодишната ѝ съперничка Микаела Шифрин няма да бъде сред участничките, дали сега е моментът скиорката с 41 подиума за Световната купа в слалома, но само две победи, най-накрая да спечели първия си Малък кристален глобус в дисциплината?

„Това не е конкретна моя цел, но ако се намирам в позиция да се боря за Малкия кристален глобус в слалома, ще знам, че съм направила всичко както трябва“, заяви Холденер.

След три втори места в Леви финландският курорт изглежда отлично място за опитната швейцарка да промени тази тенденция.

„Все още виждам възможности за подобрение и обичам да работя върху себе си. Винаги съм казвала, че докато изпитвам удоволствие, здрава съм, намирам се в добра физическа форма и мога да се боря с най-добрите, искам да продължавам да се състезавам“, каза Холденер.

Може ли Молцан да заеме мястото на Микаела?

Докато Холденер трябваше да запише 30 подиума за Световната купа, преди да спечели първата си победа в слалома, Пола Молцан се нуждаеше от 149 старта в кариерата си, за да постигне първия си успех. Това се случи в Зьолден само преди няколко седмици. Историческата победа в гигантския слалом, съчетана с впечатляващото постоянство, което американката демонстрира напоследък в слалома, я превръща в сериозна претендентка.

„След 14 години участия в Световната купа е истинско облекчение, че това най-накрая се случи“, заяви Молцан с усмивка. „Но осъзнаването, че съм способна да печеля, ме кара да искам още. Не мисля, че това ще промени драстично подхода ми към сезона, но определено ми помага да изградя по-голяма увереност в карането си.“

Завършването в първата петица в седем от десетте състезания през миналия сезон показа, че Молцан, която преди беше известна с непостоянните си резултати, вече добавя стабилност към представянето си. Това обаче не означава, че американката иска да загуби качествата, които правят карането ѝ толкова интересно за наблюдаване.

„Слаломът ми изглежда по-хаотичен, с толкова много бързи решения, корекции и минимални разлики. За мен увереността и постоянството са изключително важни. Колкото повече мога да се доверявам на карането си в този хаос, толкова повече шансове ще си създавам да се качвам на подиума“, каза Молцан.

Младите таланти предизвикват ветераните

Докато четвъртото място на Молцан в Леви преди 12 месеца е най-доброто ѝ представяне в откриващото състезание за сезона, Ема Айхер се справи с една позиция по-добре, постигайки първия си подиум в слалома за Световната купа. Преди две години младата универсална състезателка смяташе слалома за най-силната си дисциплина. И макар успехите да дойдоха по-бързо в скоростните дисциплини, през миналия сезон имаше достатъчно доказателства, че техническите ѝ умения продължават да бъдат на изключително високо ниво.

След подиума в Леви последваха още четири класирания сред първите три, включително във всяко от последните ѝ три състезания. Изглежда само въпрос на време 22-годишната германка да се изкачи и на най-високото стъпало на подиума. Същото може да се каже и за 19-годишната Лара Колтури. И двете състезателки имат по пет подиума в слалома за Световната купа. Колтури започна настоящия сезон с второ място в гигантския слалом в Зьолден миналия месец, като завърши една позиция пред Айхер.

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