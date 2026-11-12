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БНТ представя документалния филм за Радослав Янков "Частица от себе си"

  • 12 ное 2026 | 15:09
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БНТ представя документалния филм за Радослав Янков "Частица от себе си"

Поредицата "Спортните таланти на България" продължава по БНТ 3 с документалния филм, посветен на българската звезда в сноуборда - Радослав Янков, съобщиха от националната телевизия.

На 14 ноември, събота, от 19:30 часа в "Частица от себе си" зрителите ще разберат какво стои зад успехите на Радослав Янков и каква е историята на една от вдъхновяващите спортни личности у нас. Автор на филма е Калин Гугов, режисьор е Йоанна Капанова, оператори са Владимир Богдански и Атанас Атанасов, монтажът е дело на Милен Козов.

Лентата показва както разказа на Радослав Янков, така и на някои от най-близките му хора. Зрителите ще видят кадри от най-важната част преди всеки сезон - подготовката - от фитнеса и стадиона в София до зимните тренировки на ледника Стелвио в Италия. Ще надникнат и в моментите със семейството му у дома в Чепеларе. Филм за препятствията в живота, за трудните моменти, силата на волята и оставените по пътя частици от себе си.

Радослав Янков е роден през 1990 година. Връзката му със сноуборда започва, когато е едва на 8 години, а впоследствие се превръща и в голямата му страст. През 2007 дебютира в Световната купа, печели първата си победа през 2015, а следващите сезони подиумите му нарастват на общо 13, като четири пъти е на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Най-големият му успех е спечелването на Големия кристален глобус в паралелните дисциплини от 2016 г. (отличие, което се връчва на най-добрия състезател през целия сезон).

Следващата година също е силна за него и той грабва Малкия кристален глобус в паралелния гигантски слалом. Четири пъти е участник на Зимни олимпийски игри, като в два случая има честта да бъде знаменосец на българската делегация.

Гледайте "Частица от себе си" на 14 ноември, събота, от 19:30 ч. по БНТ 3.

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