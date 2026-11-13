Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Стеф Къри е с разкъсване на коремни мускули

  • 13 ное 2026 | 08:52
  • 552
  • 0
Стеф Къри е с разкъсване на коремни мускули

Суперзвездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри е получил разкъсване на косите коремни мускули и ще бъде извън игра за минимум две седмици, след което ще премине повторни медицински прегледи.

Гардът напусна паркета още в първата четвърт при визитата на Хюстън Рокетс в сряда вечер заради остра болка в дясната коремна област. През второто полувреме той бе отведен за ядрено-магнитен резонанс, който установи мускулното увреждане.

Неприятният инцидент се случи около седем минути и половина преди края на началния период. Къри отбеляза кош от зоната за три точки - единственото му попадение в срещата, след което веднага се хвана за дясната страна с болезнена гримаса, докато се връщаше в защита.

Баскетболистът се насочи директно към старши треньора Стив Кър и се прибра в съблекалнята, като се придвижваше трудно и държеше засегнатото място.

Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи
Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи

„Той каза, че е усетил разтежение в коремната област и никога досега не е изпитвал подобно нещо“, обясни Кър. Още преди да станат ясни официалните резултати от изследванията, наставникът призна, че в щаба на тима цари сериозно безпокойство.

Хюстън надделя над Голдън Стейт със 115:108 и прекъсна победната серия на „войните“ от осем поредни успеха.

Стив Кър е сериозно притеснен заради контузията на Стеф Къри
Стив Кър е сериозно притеснен заради контузията на Стеф Къри

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч (МВП) и 12-кратен участник в Мача на звездите влезе в срещата като вторият най-добър реализатор в НБА с впечатляващите 30,6 точки средно на двубой. 38-годишният Къри бе водещият реализатор на Уориърс в шест от осемте победи на тима след трудното начало на сезона с три поредни загуби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Минесота разгроми Далас и записа пета поредна победа

Минесота разгроми Далас и записа пета поредна победа

  • 13 ное 2026 | 10:11
  • 207
  • 0
Феноменален Кънингам пренаписа историята на НБА при триумф на Детройт след две продължения

Феноменален Кънингам пренаписа историята на НБА при триумф на Детройт след две продължения

  • 13 ное 2026 | 09:11
  • 1439
  • 0
Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 6862
  • 7
76ърс пречупиха Торонто без Леброн и след травма на Ембийд

76ърс пречупиха Торонто без Леброн и след травма на Ембийд

  • 13 ное 2026 | 08:12
  • 1308
  • 0
НБА продължи с четири мача, лидерите на Запад и Изток почиваха

НБА продължи с четири мача, лидерите на Запад и Изток почиваха

  • 13 ное 2026 | 07:35
  • 4159
  • 0
Интересни развръзки във втория ден от кръг №11 в Евролигата

Интересни развръзки във втория ден от кръг №11 в Евролигата

  • 13 ное 2026 | 00:02
  • 4967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 6862
  • 7
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 9901
  • 34
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 7571
  • 2
64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

  • 12 ное 2026 | 23:40
  • 40582
  • 44
Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

  • 12 ное 2026 | 23:37
  • 36139
  • 18
Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

  • 12 ное 2026 | 23:44
  • 25825
  • 8