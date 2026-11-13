Стеф Къри е с разкъсване на коремни мускули

Суперзвездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри е получил разкъсване на косите коремни мускули и ще бъде извън игра за минимум две седмици, след което ще премине повторни медицински прегледи.

Гардът напусна паркета още в първата четвърт при визитата на Хюстън Рокетс в сряда вечер заради остра болка в дясната коремна област. През второто полувреме той бе отведен за ядрено-магнитен резонанс, който установи мускулното увреждане.

Steph Curry yells "fuck!" and grabs his right side after making a 3 before having to go to the locker room in Houston https://t.co/ah8Nwt2eMJ — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) November 12, 2026

Неприятният инцидент се случи около седем минути и половина преди края на началния период. Къри отбеляза кош от зоната за три точки - единственото му попадение в срещата, след което веднага се хвана за дясната страна с болезнена гримаса, докато се връщаше в защита.

Баскетболистът се насочи директно към старши треньора Стив Кър и се прибра в съблекалнята, като се придвижваше трудно и държеше засегнатото място.

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„Той каза, че е усетил разтежение в коремната област и никога досега не е изпитвал подобно нещо“, обясни Кър. Още преди да станат ясни официалните резултати от изследванията, наставникът призна, че в щаба на тима цари сериозно безпокойство.

Хюстън надделя над Голдън Стейт със 115:108 и прекъсна победната серия на „войните“ от осем поредни успеха.

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Двукратният носител на приза за Най-полезен играч (МВП) и 12-кратен участник в Мача на звездите влезе в срещата като вторият най-добър реализатор в НБА с впечатляващите 30,6 точки средно на двубой. 38-годишният Къри бе водещият реализатор на Уориърс в шест от осемте победи на тима след трудното начало на сезона с три поредни загуби.

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