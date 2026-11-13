Стеф Къри е с разкъсване на коремни мускули

Суперзвездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри е получил разкъсване на косите коремни мускули и ще бъде извън игра за минимум две седмици, след което ще премине повторни медицински прегледи.
Гардът напусна паркета още в първата четвърт при визитата на Хюстън Рокетс в сряда вечер заради остра болка в дясната коремна област. През второто полувреме той бе отведен за ядрено-магнитен резонанс, който установи мускулното увреждане.
Неприятният инцидент се случи около седем минути и половина преди края на началния период. Къри отбеляза кош от зоната за три точки - единственото му попадение в срещата, след което веднага се хвана за дясната страна с болезнена гримаса, докато се връщаше в защита.
Баскетболистът се насочи директно към старши треньора Стив Кър и се прибра в съблекалнята, като се придвижваше трудно и държеше засегнатото място.
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„Той каза, че е усетил разтежение в коремната област и никога досега не е изпитвал подобно нещо“, обясни Кър. Още преди да станат ясни официалните резултати от изследванията, наставникът призна, че в щаба на тима цари сериозно безпокойство.
Хюстън надделя над Голдън Стейт със 115:108 и прекъсна победната серия на „войните“ от осем поредни успеха.
Стив Кър е сериозно притеснен заради контузията на Стеф Къри
Двукратният носител на приза за Най-полезен играч (МВП) и 12-кратен участник в Мача на звездите влезе в срещата като вторият най-добър реализатор в НБА с впечатляващите 30,6 точки средно на двубой. 38-годишният Къри бе водещият реализатор на Уориърс в шест от осемте победи на тима след трудното начало на сезона с три поредни загуби.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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