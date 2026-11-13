76ърс пречупиха Торонто без Леброн и след травма на Ембийд

Филаделфия 76ърс надделя над Торонто Раптърс със 123:112 в среща от редовния сезон, въпреки отсъствието на Леброн Джеймс, който пропусна трети двубой от сезона заради проблеми с гърба.

Тайрийз Макси бе най-резултатен за домакините с 27 точки, а центърът Джоел Ембийд допринесе с 20. Джейлън Браун се включи силно с 18 точки, с което Филаделфия подобри актива си на 10 победи и 3 загуби. Успехът дойде като отлична реакция след тежката загуба със 101:123 във вторник срещу Джейсън Тейтъм и Бостън Селтикс - първи мач за Браун срещу бившия му отбор.

TYRESE MAXEY IS UNREAL HOW?!?! 🔥🔥🔥 https://t.co/i1R2rcz23g — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2026

За гостите от Торонто, които инкасираха четвърта загуба в последните си пет срещи, Ар Джей Барет наниза 31 точки, а Иманюъл Куикли добави 25.

Ембийд, чието участие бе несигурно до последно заради травма в стъпалото, бе обявен за готов за игра непосредствено преди началната сирена. В първата четвърт камерунецът изправи феновете на нокти, след като се строполи на пода и се хвана за дясното коляно след съприкосновение с Куикли, но малко по-късно се завърна на паркета под бурните овации на публиката.

Joel Embiid collapses with an apparent knee injury Prayers up. 🙏 https://t.co/sf2vZj48Cf — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2026

Раптърс отново бяха в силно съкратен състав, липсвайки Кауай Ленърд (коляно) за десети пореден мач и Скоти Барнс (слабини) за четвърти пореден път. Въпреки това канадският тим изгради аванс от 16 точки през първата половина на мача.

Joel Embiid after a flop with absolutely zero contact https://t.co/ixI4oWo7gg — Jersey Shore Knicks Guy (@njshoreknicks) November 12, 2026

Домакините пречупиха съперника в края на третата четвърт и влязоха в заключителната част с преднина от 96:87. Тройка на Джеймисън Батъл свали пасива на Торонто до шест точки при оставащи 4:42 минути, но Филаделфия отговори със серия от 10:3, увенчана с точна тройка на Кентейвиъс Колдуел-Поуп.

Торонто изигра втори мач в рамките на две вечери, след като в сряда допусна обрат от 22 точки аванс и отстъпи у дома с 93:98 срещу Бостън Селтикс.

В следващия кръг в неделя Торонто Раптърс посреща Ню Йорк Никс, докато Филаделфия 76ърс е домакин на Индиана.

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