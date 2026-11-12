Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Стив Кър е сериозно притеснен заради контузията на Стеф Къри

  • 12 ное 2026 | 14:13
  • 339
  • 0
Стив Кър е сериозно притеснен заради контузията на Стеф Къри

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър заяви, че е сериозно притеснен за здравословното състояние на баскетболиста Стийв Кър.

Гардът на "войните", който е и голямата звезда на тима от Сан Франциско вече близо две десетилетия, получи травма в корема още в началото на срещата с Хюстън Рокетс, която се игра тази нощ, и моментално напусна игрището.

Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи
Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи

"Стеф каза, че нещо го е дръпнало в коремната стена. Такова нещо не му се е случвало преди", каза Кър пред репортери след края на двубоя, в който Голдън Стейт отстъпи със 108:115.

Той добави, че Къри е бил пратен на изследвания още по време на срещата, но резултатът от тях все още се очаква.

"Притеснението ни е голямо, но не мога да кажа нищо повече за контузията", призна Кър.

Преди срещата с Хюстън Голдън Стейт в серия от осем последователни победи. Тимът заема шестото място в класирането в Западната конференция на НБА с баланс от 8 победи и 4 поражения.

38-годишният Къри, който двукратен носител на приза за "Най-полезен играч" и 12-кратен участник в "Мача на звездите", имаше по 30,6 точки средно на мач преди мача тази нощ, с които бе втори сред реализаторите в цялата лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Константин Костадинов сред най-добрите за победа на Остенде във ФИБА Къп

Константин Костадинов сред най-добрите за победа на Остенде във ФИБА Къп

  • 12 ное 2026 | 13:52
  • 312
  • 0
Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи

Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи

  • 12 ное 2026 | 12:19
  • 574
  • 0
Неудържимите Лейкърс записаха седма поредна победа

Неудържимите Лейкърс записаха седма поредна победа

  • 12 ное 2026 | 08:57
  • 1981
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 12 ное 2026 | 08:41
  • 549
  • 1
Хардън се раздаде в "Медисън Скуеър Гардън" и Кливланд пречупи Никс

Хардън се раздаде в "Медисън Скуеър Гардън" и Кливланд пречупи Никс

  • 12 ное 2026 | 08:23
  • 903
  • 0
Ето кои заслужиха място в идеалната петица на петия кръг на Sesame НБЛ

Ето кои заслужиха място в идеалната петица на петия кръг на Sesame НБЛ

  • 12 ное 2026 | 08:00
  • 168
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

  • 12 ное 2026 | 14:50
  • 2143
  • 10
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

  • 12 ное 2026 | 13:06
  • 15383
  • 58
Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 11054
  • 17
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 4548
  • 11
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 9873
  • 14
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 25663
  • 71