Стив Кър е сериозно притеснен заради контузията на Стеф Къри

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър заяви, че е сериозно притеснен за здравословното състояние на баскетболиста Стийв Кър.

Гардът на "войните", който е и голямата звезда на тима от Сан Франциско вече близо две десетилетия, получи травма в корема още в началото на срещата с Хюстън Рокетс, която се игра тази нощ, и моментално напусна игрището.

Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи

"Стеф каза, че нещо го е дръпнало в коремната стена. Такова нещо не му се е случвало преди", каза Кър пред репортери след края на двубоя, в който Голдън Стейт отстъпи със 108:115.

Той добави, че Къри е бил пратен на изследвания още по време на срещата, но резултатът от тях все още се очаква.

"Притеснението ни е голямо, но не мога да кажа нищо повече за контузията", призна Кър.

Преди срещата с Хюстън Голдън Стейт в серия от осем последователни победи. Тимът заема шестото място в класирането в Западната конференция на НБА с баланс от 8 победи и 4 поражения.

38-годишният Къри, който двукратен носител на приза за "Най-полезен играч" и 12-кратен участник в "Мача на звездите", имаше по 30,6 точки средно на мач преди мача тази нощ, с които бе втори сред реализаторите в цялата лига.

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