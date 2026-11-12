Хюстън сложи край на победната серия на Голдън Стейт, Стеф Къри се контузи

Хюстън Рокетс прекъсна серията от осем поредни успеха на Голдън Стейт Уориърс, налагайки се със 115:108 в домакински сблъсък от редовния сезон на НБА.

Тежък удар за гостите бе ранното напускане на голямата им звезда Стефън Къри. Гардът се оттегли още през първата четвърт и не се появи повече на паркета. Преди травмата Къри, който заемаше второ място сред реализаторите в първенството със средно 30,6 точки на мач, успя да отбележи едва три пункта. Без своя лидер „войните“ останаха далеч под обичайната си резултатност от 120,4 точки на двубой, което доведе и до края на най-дългата им победна поредица от 2022 година насам.

Steph Curry got injured after Sengun grabbed and twisted his arm https://t.co/4p20Rogpeu — BrickCenter (@BrickCenter_) November 12, 2026

Кевин Дюрант бе най-резултатен за тексасци с 20 точки, а Алперен Шенгюн и Амен Томпсън допринесоха с по 19 за успеха. В отсъствието на Къри страхотно представяне за Голдън Стейт направи новобранецът Яксел Лендеборг, който завърши с „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 10 борби, а Брандин Поджемски се отчете с 22 точки.

В началото на последната четвърт домакините водеха с девет точки, преди точни стрелби от дистанция на Джордж Нианг и Ди'Антъни Мелтън да намалят разликата до 88:85 десетина минути преди края. „Ракетите“ обаче отвърнаха светкавично със серия от осем безответни точки – след атрактивна забивка на Томпсън и две поредни тройки на Рийд Шепърд резултатът стана 96:85. Въпреки че Поджемски реализира комбинация от четири точки и върна интригата, нови две поредни тройки на Шепърд и Фред ВанВлийт възстановиха комфортния аванс на Хюстън при 102:91, с което интригата бе окончателно решена.

KEVIN DURANT MOVES INTO 7TH ON THE ALL-TIME FIELD GOALS MADE LIST 🚨 https://t.co/YOyzdeO9er — NBA (@NBA) November 12, 2026

Двубоят не мина и без сериозно напрежение. В края на третия период гардът на Хюстън Маркъс Смарт бе дисквалифициран за удар в носа срещу Чарлз Баси. След краткото спречкване между двамата Смарт директно се отправи към съблекалнята, а реферите потвърдиха изгонването му с неспортсменско нарушение от втора степен след преглеждане на видеозаписите.

В петък за Голдън Стейт предстои гостуване на Сан Антонио като част от серията от пет последователни мача навън, докато Хюстън ще приеме тима на Юта.

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