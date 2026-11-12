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Кръг №11 в Евролигата продължава с пет мача тази вечер

  • 12 ное 2026 | 16:33
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Кръг №11 в Евролигата продължава с пет мача тази вечер

Кръг №11 от Евролигата продължава тази вечер с пет мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 21:05 часа е голямото израелско дерби, в което Апоел Тел Авив гостува на Макаби Тел Авив в Кипър.

В 21:15 часа започва срещата между Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава си и тима на Дубай.

Везенков, Коди и Олимпиакос се сблъскват с Дубай в Атина
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От 21:30 часа Олимпия Милано ще мери сили с Жалгирис в Италия.

По същото време в Испания, Валенсия приема Байерн Мюнхен.

Последната среща стартира в 22:00 часа, а тя ще противопостави отборите на Реал Мадрид и Цървена звезда в Испания.

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