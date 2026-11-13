Следете НБА със Sportal.bg на живо: Четири мача тази нощ

Четири срещи предстоят в НБА тази нощ, чието развитие ще може да следите в Sportal.bg.

Програмата започва в 2:00 часа българско време с гостуването на Детройт Пистънс на Вашингтон Уизардс. Пистънс заема третото място в Източната конференция с баланс 7-3, докато Вашингтон е 12-и с 4-8 и се намира в серия от пет поредни поражения. Това ще бъде вторият мач между двата отбора само за четири дни, след като Детройт спечели първия със 122:111. Пистънс отново ще бъде без Джейлън Дюрен, а Уизардс играе във втора поредна вечер.

Също от 2:00 часа Филаделфия 76ърс приема Торонто Раптърс. Домакините са втори на Изток с баланс 9-3, докато Торонто заема седмата позиция с 5-6. Филаделфия ще опита да се върне на победния път след тежкото поражение със 101:123 от Бостън, но ще бъде без ЛеБрон Джеймс, който пропуска срещата заради проблеми, свързани с ишиас и кръста.

От 3:00 часа Минесота Тимбъруулвс е домакин на Далас Маверикс в един от най-интересните двубои за вечерта. Минесота е пети на Запад с баланс 8-3 и серия от четири поредни победи, докато Далас е осми със 7-4 и три последователни успеха. „Вълците“ продължават без Антъни Едуардс след операцията на дясното коляно, а Маверикс пристига след впечатляващите 43 точки и 10 борби на Купър Флаг срещу Индиана.

Последният мач започва в 4:00 часа, когато Финикс Сънс приема Шарлът Хорнетс. Финикс е 11-и в Западната конференция с баланс 4-6, докато Шарлът е девети на Изток с 4-7. Срещата носи и допълнителен заряд заради летния трансфер между двата клуба – Грейсън Алън и Ройс О'Нийл се завръщат във Финикс като играчи на Хорнетс, а Майлс Бриджис ще се изправи срещу бившия си отбор. Шарлът обаче е сериозно засегнат от контузии и ще бъде без Кон Кнюпъл, Брандън Милър и Денис Шрьодер.



Преди началото на турнирния ден лидери в класирането бяха ЛА Лейкърс (Западна конференци) Бостън Селтикс (Източна конференция).

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