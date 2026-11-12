11 български финала на Европейското по кикбокс

Силно българско присъствие в поредния ден на Европейското първенство по кикбокс в Скопие, Северна Македония.

Единадесет наши представители стигнаха до финал в своите категории на татами дисциплините. Четирима са бойците, които продължават към полуфиналите в ринговите надпревари.

Калина Бояджиева ще преследва две титли в категория +70 кг в стиловете Пойнт файтинг и Лайт контакт. Бояджиева спечели срещу Дорина Шабо (Унгария) и Кубра Гезер (Турция).

В стил Пойнт файтинг при жените дойдоха още три български успехав полуфиналите. В категория до 50 кг Моника Петрова победи трета опонентка на татамито. Тя се справи с британката Мейси Рос. При 60-килограмовите Александра Георгиева се наложи над Тереса Пекрул(Германия).

В категория до 65 кг Христина Андонова отстрани КругерЛангефос (Норвегия). При мъжете Виктор Грозданов (кат. до 63 кг) и Светослав Прокопов (кат. до 74 кг) също ще преследват златното отличие след победи над опоненти от Унгария и Италия. Мартин Димитров (кат. до57 кг), Кристиян Милушев (кат. до 69 кг) и Николай Петров (кат. до 79кг) остават с бронзовите медали след загуби в полуфиналите.

В стил Кик лайт Катрин Гемкова (кат. до 65 кг) ще спори за златото след победа над Сена Йозген от Турция. Мартин П. Димитров е финалист мъжката категория до 94 кг. Той се наложи над поляка Филип Сойка. Симеон Любомиров, Петьо Футлев и Анелия Тодорова стигнаха до бронзовите медали.

В стил Лайт контакт Кирил Илиев се наложи над Михал Климек от Полша за достигане до финал в категория до 57 кг. Анелия Тодорова е втората ни финалистка след успех над Еданур Улудаг (Турция) при 50-килограмовите. Трети в своята категория са Мартин П. Димитров, Иван Кръстанов и Катрин Гемкова.

Трима наши представители са полуфиналисти в стил К1. Сигурни медалисти в своите категории от шампионата в Скопие са Али Юзеир (86кг), Атанас Атанасов (71 кг) и Диян Димитров (67 кг). До полуфинал в стил Лоу кик достигна и Георги Шагов, който в категория до 63,5 кг победи Дионисис Санторинаиос от Гърция.

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