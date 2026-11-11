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Атанас Божилов е готов за победа на SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември

  • 11 ное 2026 | 17:04
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Атанас Божилов е готов за победа на SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември

Българският кикбоксьор Атанас Божилов, популярен в бойните среди с прякора Мистър SENSHI, е сред четиримата родни бойци, които ще представят страната ни в международната галавечер SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември 2026 г. Билети за 34-тото издание на SENSHI, което ще се проведе от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна може да закупите от мрежата на Eventim.bg.

Боецът сподели пред екипа на предаването "България сутрин", че се готви за мача си в категория до 75 кг според тренировъчния си план, за да неутрализира силните страни на опонента си.

"Понякога се налага да променяме графика, както и тактиката, имаме различни подходи", каза още Божилов пред Bulgaria ON AIR.

"Познавам противника си и мисля, че няма да имам проблеми. Винаги има притеснение на ринга. Не всеки път се получават нещата", посочи Божилов.

"Победите ми дават увереност и сигурност на ринга. Има постоянство и мисля да направя още няколко мача. Догодина ще ми бъде бенефисът, надявам се да го осъществя успешно. Показвам постоянство в залата, което вярвам, че е пример и за младите бойци", подчерта той.

Попитан дали подкрепя останалите четирима бойци на SENSHI, Божилов каза, че заедно тренират в лагери на професионалната лига на SENSHI във Варна. "Приятели сме, събираме се и обменяме опит", допълни Божилов.

В разговора бившият капитан на националния отбор по кикбокс допълни, че се чувства в отлична форма и планира още няколко мача на високо ниво преди своя бенефис догодина.

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